ETV Bharat / state

गुमला में 10 लाख के ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, गढ़वा से लाकर कर रहे थे बिक्री

गुमला पुलिस की गिरफ्त में ब्राउन शुगर के तस्कर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गुमलाः ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में गुमला पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने गुमला के चेटर मैदान से तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तस्करों के पास से 200 पैकेट ब्राउन शुगर, 50 ग्राम ब्राउन शुगर की अलग पुड़िया, तीन मोबाइल फोन और 14,150 रुपये नगद बरामद किया है.

एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि एसपी को ब्राउन शुगर की खरीद-फरोख्त के संबंध में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया.

जानकारी देते एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चाहा मैदान के पास से हुई गिरफ्तारी

जैसे ही पुलिस की टीम सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए गुमला के चेटर मैदान पहुंची तीन व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस बल की मदद से तीनों को चाहा मैदान में पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में गुमला के केदानी बगान निवासी बादल साहू, गुमला के लक्ष्मण नगर निवासी विकास कुमार बैठा और लोहरदगा के भंडरा के रहने वाले सुनील प्रजापति शामिल है.

तलाशी के दौरान मिला ब्राउन शुगर और कैश

तलाशी लेने पर बादल साहू के पास से एक पीले रंग के बैग में 200 पैकेट ब्राउन शुगर, एक नीले रंग का कपड़ा, एक भूरे रंग का शॉल, दो मोबाइल और 14,150 रुपये नगद बरामद किया गया. साथ ही विकास कुमार बैठा के पास से एक मोबाइल और 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है.

गढ़वा से खरीदा था ब्राउन शुगर