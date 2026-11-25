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बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक हफ्ते के भीतर बड़े आभूषण लूटकांड का खुलासा

आभूषण लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता ( ETV Bharat )

बेतिया: बिहार के बेतिया के चर्चित ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बेतिया एसएसपी कुमार गौतम की रणनीति से तीन शातिर अपराधियों को वैशाली जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है. इतना ही नहीं, गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ, तकनीकी अनुसंधान और मानवीय आसूचना के आधार पर पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 11 अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर ली है.

आभूषण लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता