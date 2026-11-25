बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक हफ्ते के भीतर बड़े आभूषण लूटकांड का खुलासा
Bettiah Jewellers Robbery : चर्चित आभूषण लूटकांड मामले में वैशाली से तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर अन्य 11 की पहचान की गई. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता
Published : November 25, 2026 at 7:21 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया के चर्चित ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बेतिया एसएसपी कुमार गौतम की रणनीति से तीन शातिर अपराधियों को वैशाली जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है. इतना ही नहीं, गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ, तकनीकी अनुसंधान और मानवीय आसूचना के आधार पर पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 11 अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर ली है.
आभूषण लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता
इस पूरी कार्रवाई में बेतिया के एसएसपी कुमार गौतम के नेतृत्व में गठित विशेष अनुसंधान टीम यानी SIT की अहम भूमिका सामने आई है. घटना के बाद से ही पुलिस लगातार अपराधियों के नेटवर्क को खंगाल रही थी. आखिरकार पुलिस की रणनीति, तकनीकी जांच और लगातार की गई कार्रवाई का परिणाम सामने आया है.
सुप्रिया रोड पर दिनदहाड़े हुई थी लूट की वारदात
दरअसल, बीते 18 नवंबर 2026 को बेतिया शहर के सुप्रिया रोड स्थित सेंको ज्वेलर्स में हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था. वारदात की गंभीरता को देखते हुए चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय, बेतिया एसएसपी कुमार गौतम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 अजीत कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे थे.
एसआईटी का गठन
मौके का निरीक्षण किया गया. FSL और डॉग स्क्वॉड की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद लूटकांड के त्वरित उद्भेदन, लूटे गए आभूषणों की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी कुमार गौतम के नेतृत्व में विशेष रणनीति के तहत SIT का गठन किया गया.
वैशाली से तीन अभियुक्त गिरफ्तार
SIT ने कई स्तरों पर जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों, मानवीय आसूचना और गिरफ्तार अपराधियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने वैशाली जिले से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान वैशाली जिले के महीसौर थाना क्षेत्र के सूरज कुमार सहनी, महनार थाना क्षेत्र के रौशन कुमार और बिदुपुर थाना क्षेत्र के कुंदन कुमार के रूप में हुई है.
लूट की साजिश में अभियुक्तों की भूमिका
एसएसपी कुमार गौतम ने बताया कि गिरफ्तार सूरज कुमार सहनी की भूमिका लूटकांड की योजना बनाने और वारदात में शामिल सहयोगियों को सिम कार्ड उपलब्ध कराने में सामने आई है. वहीं रौशन कुमार पर लूट की साजिश रचने और अपराध से अर्जित संपत्ति को खपाने की जिम्मेदारी निभाने का आरोप है, जबकि कुंदन कुमार की भूमिका लूटकांड की योजना बनाने और लूटे गए सोने को खपाने की योजना तैयार करने में बताई गई है.
गिरफ्तार शख्स का पुराना आपराधिक इतिहास
इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त सूरज कुमार सहनी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. उस पर समस्तीपुर जिले में हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, वह सुपारी देकर हत्या किए जाने से जुड़े एक मामले में भी नामजद रहा है. वहीं कुंदन कुमार का नाम पूर्णिया के सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुए तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड में भी सामने आ चुका है. इसके अलावा उसके खिलाफ वैशाली में एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज है.
11 अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी जारी
हालांकि, इस पूरे लूटकांड में अभी कई और चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार तीन अभियुक्तों के अलावा 11 अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है. इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
"कांड के त्वरित उद्वेदन के लिए लूटे गए आभूषण के बरामदगी के लिए एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसडीपीओ वन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 11 की पहचान की गई है. इन सभी अभियक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- कुमार गौतम, एसएसपी, बेतिया
15-18 करोड़ की हुई थी लूट
मिली जानकारी के अनुसार गहने की दुकान से लगभग 15 से 18 करोड़ की लूट हुई थी. दुकान के मालिक बृजेश कुशवाहा ने बताया कि रात्रि 2:00 बजे तक गहनों की गिनती और उसका वजन किया गया. उन्होंने 15 से 18 करोड़ की लूट की जानकारी दी थी.
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