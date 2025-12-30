दिल्ली के ब्रह्मपुरी रोड पर नकाबपोश ने तानी पिस्तौल, लूटा दुकान का गल्ला; राहगीर को मारी गोली
उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी रोड पर जाफराबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों ने तीन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया.
Published : December 30, 2025 at 10:33 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 11:07 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. दिनदहाड़े लूट और गोलीबारी की एक सनसनीखेज वारदात जाफराबाद थाना क्षेत्र में सामने आई है. ब्रह्मपुरी रोड पर बदमाशों ने पहले एक दुकान में लूट की और दूसरी दुकान पर लूट की कोशिश के दौरान विरोध करने पर दुकानदार को गोली मार दी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई.
चश्मदीदों के मुताबिक ब्रह्मपुरी रोड पर पूजा पब्लिक स्कूल के पास स्थित वैष्णव मिष्ठान भंडार और पास की एक अन्य दुकान पर दोपहर बाद बाइक सवार नकाबपोश बदमाश पहुंचे. हथियार के बल पर बदमाशों ने दुकानों में घुसकर मोबाइल और नकदी लूटने की कोशिश की. इसी दौरान एक दुकानदार ने विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए. फायरिंग में 40 वर्षीय आबिद घायल हो गया. उन्हें तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि बदमाश मोबाइल छीनने के साथ-साथ हफ्ता मांग रहे थे और विरोध करने पर गोली चला दी.
घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश दुकानदार को पिस्टल दिखाकर धमकाते हुए लूट की कोशिश करता नजर आ रहा है. वीडियो में बदमाश का बेखौफ अंदाज साफ दिखाई देता है. सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. एडिशनल डीसीपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि इस पूरी घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है.
