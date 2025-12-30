ETV Bharat / state

दिल्ली के ब्रह्मपुरी रोड पर नकाबपोश ने तानी पिस्तौल, लूटा दुकान का गल्ला; राहगीर को मारी गोली

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. दिनदहाड़े लूट और गोलीबारी की एक सनसनीखेज वारदात जाफराबाद थाना क्षेत्र में सामने आई है. ब्रह्मपुरी रोड पर बदमाशों ने पहले एक दुकान में लूट की और दूसरी दुकान पर लूट की कोशिश के दौरान विरोध करने पर दुकानदार को गोली मार दी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

चश्मदीदों के मुताबिक ब्रह्मपुरी रोड पर पूजा पब्लिक स्कूल के पास स्थित वैष्णव मिष्ठान भंडार और पास की एक अन्य दुकान पर दोपहर बाद बाइक सवार नकाबपोश बदमाश पहुंचे. हथियार के बल पर बदमाशों ने दुकानों में घुसकर मोबाइल और नकदी लूटने की कोशिश की. इसी दौरान एक दुकानदार ने विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए. फायरिंग में 40 वर्षीय आबिद घायल हो गया. उन्हें तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि बदमाश मोबाइल छीनने के साथ-साथ हफ्ता मांग रहे थे और विरोध करने पर गोली चला दी.