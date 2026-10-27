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धमतरी में 1 रात में 3 वारदात, कहीं लाठी-डंडों से हमला तो कहीं आधी रात बदमाशों ने मचाया उत्पात, पुलिस ने की कार्रवाई लेकिन लोगों में दहशत

धमतरी बदमाशों का उत्पात ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: शहर में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहीं दुकानों के ताले टूट रहे हैं, तो कहीं आधी रात को बदमाशों के समूह गाली-गलौज करते हुए मोहल्लों में घूमते नजर आ रहे हैं. 21 अक्टूबर की रात धमतरी में एक ही रात तीन अलग-अलग वारदातें हुईं.

लाठी-डंडों से लैस युवकों के समूह ने आधी रात उत्पात मचाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 3 वारदातें, बेखौफ बदमाश 21 अक्टूबर को मुजगहन में चाकू और लाठी-डंडों से हुए हमले में दीपांशु साहू की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हुआ. इसी रात मराठापारा और बांसपारा इलाके में लाल गमछा बांधे युवकों का समूह कथित तौर पर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ घूमता दिखाई दिया. गाली-गलौज और उत्पात की इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बनने की बात सामने आई.