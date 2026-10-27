धमतरी में 1 रात में 3 वारदात, कहीं लाठी-डंडों से हमला तो कहीं आधी रात बदमाशों ने मचाया उत्पात, पुलिस ने की कार्रवाई लेकिन लोगों में दहशत
लाठी-डंडों से लैस युवकों के समूह ने आधी रात उत्पात मचाया, टिकरापारा घटना को लेकर पुलिस ने पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 4:10 PM IST
धमतरी: शहर में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहीं दुकानों के ताले टूट रहे हैं, तो कहीं आधी रात को बदमाशों के समूह गाली-गलौज करते हुए मोहल्लों में घूमते नजर आ रहे हैं. 21 अक्टूबर की रात धमतरी में एक ही रात तीन अलग-अलग वारदातें हुईं.
3 वारदातें, बेखौफ बदमाश
21 अक्टूबर को मुजगहन में चाकू और लाठी-डंडों से हुए हमले में दीपांशु साहू की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हुआ. इसी रात मराठापारा और बांसपारा इलाके में लाल गमछा बांधे युवकों का समूह कथित तौर पर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ घूमता दिखाई दिया. गाली-गलौज और उत्पात की इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बनने की बात सामने आई.
इसी रात टिकरापारा में भी हथियारों और लाठी-डंडों से लैस युवकों के समूह की गतिविधियां सामने आईं. मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
पूरी गैंग पर कार्रवाई का इंतजार
टिकरापारा की घटना को लेकर धमतरी पुलिस ने 26 अक्टूबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, 21 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे 10 से 12 युवक कथित तौर पर तलवार, बेसबॉल स्टिक और लाठी-डंडों के साथ एक महिला के घर में घुस गए.
वहां गाली-गलौज, झूमाझटकी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में देवेन्द्र नेताम उर्फ पप्पू, आदित्य मसीह, हिमांशु राकुडला, हर्ष अंगारे उर्फ छोटू और रूद्रेश प्रताप साहू को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से बांस के डंडे जब्त किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
लेकिन यहां सवाल यह भी है कि जब घटना में 10 से 12 युवकों के शामिल होने की बात कही गई है, तो बाकी आरोपियों का क्या हुआ? उनकी पहचान कब होगी और गिरफ्तारी कब तक होगी? पुलिस ने उनकी तलाश जारी होने की बात कही है, लेकिन शहरवासियों को अब कार्रवाई के ठोस नतीजों का इंतजार है.
सुरक्षा का भरोसा भी जरूरी
पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं के बीच लोगों दहशत का माहौल है. शहर में रात के समय बेखौफ घूमते बदमाशों की वजह से पुलिस गश्त कितनी प्रभावी है इस पर भी सवाल है. हालांकि धमतरी पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि वह जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.