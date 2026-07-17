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लड़की भगाने के विवाद में ट्रिपल मर्डर, तीन दोषियों को उम्रकैद, जज ने कहा- हत्यारों में नहीं था कानून का भय

कोटा: राजस्थान के कोटा में न्यायालय ने 5 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में शुक्रवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. यह पूरा मामला लड़की भगाने से जुड़ा है, जिसमें उसके पिता, दादा व फूफा की हत्या कर दी गई थी. वे बूंदी जिले से अपनी बेटी की तलाश में कोटा आए थे, जहां आरोपी एवं बेटी मिल गई. तीनों आरोपियों ने जानलेवा हमला करते हुए पिता, दादा एवं फूफा को मौत के घाट उतार दिया. न्यायाधीश में टिप्पणी की कि इस नृशंस हत्या करने वाले हत्यारों में कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं था.

अपर लोक अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया कि 28 अप्रैल 2021 को परिवादी लाला ने खातौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया. इसमें बताया कि उसकी बहन मेवा बाई को टोंक जिले के देवली एरिया के चांदनी माताजी निवासी बाबूलाल भील बूंदी से लेकर फरार हो गया. इस मामले में उसके पिता श्योजी, दादा गोपाल व फूफा मुकेश तलाश करने खातौली एरिया में गए थे, जहां छुआरी धाम बालूपा में मेवा मिल गई थी. मेरे पिता और दादा की मौके पर मिले बालू, हंसराज और विकास से बातचीत भी हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही आपस में विवाद हो गया. आरोपियों ने लकड़ी, लोहे का पाइप और खूंटिया से हमला कर दिया. इसमें पिता श्योजी, दादा गोपाल व फूफा मुकेश के सिर पर चोटें मारी गई. यह गंभीर चोट सिर में लगने के चलते ही तीनों की मौके पर मौत हो गई थी.

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