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आगरा में डबल मर्डर मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा; पिता और दो बेटे दोषी, आरोपी महिला बरी

आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा में कोर्ट ने बुधवार को चार साल पुराने डबल मर्डर मामले में पिता समेत तीन आरोपियों को दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. तीनों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. दोषियों में पिता और दो बेटे हैं. जबकि, संदेह के लाभ में आरोपी एक महिला को कोर्ट ने बरी किया है. इसके साथ ही कोर्ट से निकलते ही दोषी पिता और पुत्रों ने मीडिया के पूछने पर कहा कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे.









एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि मामला 27 मई 2022 की दोपहर का है. सुशील नगर निवासी शिवम सिसोदिया अपने मौसा मदन सिंह के घर आया था. शिवम जब एक रिश्तेदार की पत्नी से बात कर रहा था. तभी गौरव, मदन सिंह और अभिषेक ने उसे दबोच लिया. महिला को भी पकड़ लिया. तीनों दोषी घर से घसीटकर महिला और शिवम को बाहर लाए. तीनों ने गली में दौड़ा-दौड़ाकर शिवम और महिला की डंडों से पिटाई की. दोनों जब जमीन पर गिर गए तो फरसे से आरोपियों ने शिवम और महिला का गला काट डाला था.







एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि मामला बेहद निर्मम हत्या का था. जिसमें 14 गवाह ने कोर्ट में गवाही दी. इस मामले में सबसे अहम गवाही शिवम के भाई अभिषेक की रही. इसके साथ ही हत्या का लाइव सीसीटीवी भी अहम सबूत रहा. इस मामले में एडीजे-26 अमरजीत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों दोषी मदन सिंह, उसके बेटे गौरव और अभिषेक को फांसी की सजा सुनाई. इस मामले में दोषी मदन की पत्नी भी शामिल थी, जिसे संदेह के लाभ में बरी कर दिया.







सुनवाई के दौरान कोर्ट में एडीसीजी और पुलिस ने सबूतों के बतौर पर सीसीटीवी पेश किया. जिसमें दोषी मदन सिंह अपने बेटे गौरव और अभिषेक के साथ सरेआम दोनों को दौड़ा-दौड़ाकर डंडों से पीटते दिख रहे हैं. पुलिस ने महिला का शव घर के दरवाजे पर तो शिवम का शव गली से बरामद किया था. इस मामले में पुलिस की दबिश के चलते ही मदन सिंह और अभिषेक ने एत्मादउद्दौला थाना में सरेंडर किया था. जबकि, पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार करके जेल भेजा था.