जुए की कार्रवाई में पुलिसकर्मियों ने किया गोलमोल, तीन कांस्टेबल निलंबित

जुए की कार्रवाई को दबाने के आरोप में कोटा के तीन कांस्टेबलों एसपी ने निलंबित कर दिया गया. इन्हें पुलिस लाइन में हाजिरी देनी होगी.

Constables Suspended In Kota
पुलिस थाना कैथून कोटा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 8:49 PM IST

कोटा: जिले के कैथून थाना क्षेत्र के भोजपुरा गांव में जुए खेलते लोगों पर छापे की कार्रवाई करने गए पुलिसकर्मियों ने पूरे मामले को गोलमोल कर दिया. उन्होंने न तो मौके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया और न ही इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी. अब तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन काल में इन्हें कोटा पुलिस लाइन में तैनात रहना होगा. पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है.

कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि निलंबित कांस्टेबल अशोक गुर्जर, मुकेश गुर्जर और चतुर्भुज है. उन्होंने बताया कि बुधवार रात तीनों कांस्टेबलों ने ताथेड़ चौकी के अंतर्गत आने वाले भोजपुरा गांव में जुए खेल रहे लोगों पर छापा मारा था.

उन्हें इस संबंध में एक सूत्र से गोपनीय सूचना मिली थी, लेकिन छापे के बाद उन्होंने जुए खेलने वालों को भगा दिया और मामले को दबा दिया. गुरुवार को थानाधिकारी समेत सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद तीनों कांस्टेबलों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

एसपी का कहना था कि तीनों कांस्टेबलों को जब मुखबिर से सूचना मिली, तो उन्हें उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए था. उसके बाद अधिकारियों के निर्देशन में ही छापामार कार्रवाई होनी चाहिए थी. कार्रवाई के बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी, इसलिए पूरा मामला संदेह के दायरे में आ रहा है. कैथून थानाधिकारी संदीप शर्मा का कहना है कि उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी. तीनों कांस्टेबल घटना के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे. इसके अलावा ग्रामीणों से भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है.

