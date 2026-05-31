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जशपुर में 3 आरक्षक सेवा से बर्खास्त, डीआईजी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

2 और आरक्षकों को सेवा में लापरवाही बरतने के आरोप में कठोर विभागीय दंड दिया गया है.

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जशपुर में 3 आरक्षक सेवा से बर्खास्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 3:56 PM IST

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जशपुर: ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में डीआईजी के निर्देश पर तीन आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. कार्य में लापरवाही बरतने और ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में 2 आरक्षकों को कठोर विभाग दंड से दंडित किया गया है. ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के तहत किया गया. पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने के लिए जशपुर जिले के पुलिस कप्तान, डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की.

डीआईजी के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त

पुलिस रेगुलेशन के नियम 221(अ) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 29 मई 2026 को यह अंतिम आदेश जारी किया गया. जांच में पाया गया कि संबंधित आरक्षक लंबे समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहे, बार-बार चेतावनी और अवसर दिए जाने के बावजूद अपने आचरण में सुधार नहीं लाए तथा छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन 64(2) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करते रहे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

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तीन आरक्षक सेवा से किए गए पृथक

विभागीय जांच के बाद आरक्षक क्रमांक 737, संतोष कुमार राम, आरक्षक क्रमांक 525, नेल्सन तिग्गा और आरक्षक क्रमांक 394, अशोक कुमार एक्का को सेवा से पृथक कर दिया गया है. जांच में सामने आया कि आरक्षक संतोष कुमार राम ने अपने 13 वर्षों के सेवाकाल में 33 बार अलग-अलग अवधि में कुल 469 दिनों तक अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहकर गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया. सेवाकाल में उसे 9 पुरस्कार मिले, लेकिन 23 बार दंडित भी किया गया. इसके बावजूद व्यवहार में सुधार नहीं होने पर वर्ष 2023-24 में 106 दिनों की लंबी अनुपस्थिति के मामले में विभागीय जांच के बाद उसे सेवा से पृथक कर दिया गया.

आरक्षक नेल्सन तिग्गा ने 17 वर्षों की सेवा के दौरान 28 अलग-अलग अवसरों पर कुल 923 दिनों तक गैरहाजिर रहकर विभागीय नियमों की अनदेखी की. उसे अब तक 27 दंड मिल चुके थे, जिनमें 16 निंदा एवं 11 बड़ी सजाएं शामिल थी. विभागीय जांच के दौरान कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद वह जांच में उपस्थित नहीं हुआ.

आरक्षक अशोक कुमार एक्का ने 20 वर्षों की सेवा में 30 अलग-अलग अवसरों पर कुल 1151 दिनों तक अनाधिकृत अनुपस्थिति दर्ज कराई. सेवाकाल में उसे 19 निंदा, 6 बार वेतन वृद्धि रोकने की सजा तथा 2 बार संचयी प्रभाव से दंडित किया जा चुका था. बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं होने पर विभाग ने उसे सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया.

पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है. किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कर्तव्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता अथवा अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, इसलिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी: डॉ लाल उमेद सिंह, DIG, जशपुर


दो आरक्षकों पर भी हुई कठोर कार्रवाई

विभागीय जांच एवं सेवा पुस्तिका के अवलोकन के बाद आरक्षक क्रमांक 47, इरीमियस कुजूर तथा आरक्षक क्रमांक 144, बिंदेश्वर राम को भी कठोर दंड दिया गया है. आरक्षक इरीमियस कुजूर ने 17 वर्षों की सेवा में कुल 139 दिनों तक अनाधिकृत अनुपस्थिति दर्ज कराई थी. सेवा पुस्तिका में 29 पुरस्कार होने के बावजूद उसके खिलाफ छोटी एवं बड़ी सजाओं का रिकॉर्ड भी मौजूद था. विभागीय जांच के बाद उसकी एक वेतन वृद्धि के बराबर धनराशि संचयी प्रभाव से कम करने का दंड दिया गया. आरक्षक बिंदेश्वर राम ने 18 वर्षों की सेवा में कुल 216 दिनों तक बिना अनुमति गैरहाजिर रहकर अनुशासनहीनता दिखाई. सेवा पुस्तिका एवं विभागीय जांच के आधार पर उसे 1 साल के लिए आरक्षक के न्यूनतम वेतनमान पर लाने का दंड दिया गया है, जिसका प्रभाव उसकी भविष्य की वेतन वृद्धि तथा पेंशन पर भी पड़ेगा

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