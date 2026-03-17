क्या कांग्रेस ने जानबूझकर राज्यसभा चुनाव में RJD को हरवाया? 'बागी' विधायकों के इशारों को समझिये
राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ 'खेल' करने वाले कांग्रेस के तीनों 'बागी' विधायकों ने बड़ा दावा किया है. पढ़ें..
Published : March 17, 2026 at 2:11 PM IST
पटना: सोमवार को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए. पर्याप्त संख्या बल के बावजूद संयुक्त विपक्ष के एकमात्र प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह हार गए. आरजेडी के एक और कांग्रेस के तीन विधायकों ने मतदान से खुद को अलग रखा. आरजेडी विधायक ने मां की तबीयत का हवाला दिया लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने जो बयान दिया है, उससे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं.
राजेश राम पर फोड़ा ठीकरा: अररिया जिले की फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा था कि सभी विधायक अपनी मर्जी से वोट देने या नहीं देने का फैसला ले सकते हैं. हमने अपनी पार्टी के नेता के आदेश के अनुसार काम किया. उन्होंने कहा कि आरजेडी उम्मीदवार को लेकर हमारी पार्टी और हमलोगों से कोई रायशुमारी नहीं की गई थी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि मतदान में शामिल नहीं होंगे.
Patna, Bihar: On not casting his vote in the Bihar Rajya Sabha elections, Congress MLA Manoj Vishwas says, " ...there were talks of fielding a dalit candidate, but within 11 hours, a candidate with no political experience, a businessman, was fielded. our state president told us… pic.twitter.com/4OimZ5GCBI— IANS (@ians_india) March 17, 2026
"पहले दलित कैंडिडेट को मैदान में उतारने की बात हो रही थी लेकिन 11 घंटे के अंदर ही बिना किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाले एक बिजनेसमैन को मैदान में उतार दिया गया. हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने हमसे कहा कि हम वोट देने या न देने का फैसला करने के लिए फ्री हैं."- मनोज विश्वास, विधायक, कांग्रेस
आरजेडी कैंडिडेट पसंद नहीं: मनोज विश्वास ने कहा कि चुनाव में जब हम बिहार में वोट मांगने जाते हैं तो हमारा वोट बैंक कौन होता है? माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग लेकिन जो कैंडिडेट मैदान में उतारा गया, उसे लेकर हमारी पार्टी से कोई तालमेल नहीं था.
मनोहर सिंह ने क्या बोला?: कटिहार जिले की मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने भी इशारों में प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि सभी लोगों को यही कहा गया था कि अपने हिसाब से फैसला लें. वैसे उनसे तो फोन पर भी बात नहीं हुई थी.
Patna, Bihar: On not casting his vote in the Bihar Rajya Sabha elections, Congress MLA Manohar Prasad Singh says, " we are telling you that everyone has been told and instructed in this way, and we haven’t even spoken about it over the phone. as for what others have said and what… pic.twitter.com/pfWkSEhchT— IANS (@ians_india) March 17, 2026
"हम आपको बता रहे हैं कि सबको इस तरह से बताया और इंस्ट्रक्शन दिया गया है और हमने इस बारे में फोन पर भी बात नहीं की है. जहां तक दूसरों ने क्या कहा है और क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा?"- मनोहर प्रसाद सिंह, विधायक, कांग्रेस
कांग्रेस में बने रहेंगे हम: मनोहर प्रसाद सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पार्टी के साथ कोई दगाबाजी नहीं की है. उन्होंने कहा, 'वह कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे. आरजेडी और कांग्रेस अलग है. वे एक-दूसरे से अलग हैं. इसलिए कांग्रेस का जो भी फैसला आएगा, हम उसके लिए तैयार हैं."
'आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना': वहीं, वाल्मिकी नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि उनको आरजेडी का कैंडिडेट ही पसंद नहीं था, इसलिए वोटिंग से दूर रहे. उन्होंने फेसबुक हैंडल पर लिखा कि महागठबंधन के पास एक सीट का मौका था. दीपक यादव से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था, वह भी नहीं तो मुकेश सहनी को ही राज्यसभा भेजते, लेकिन उन्हें मौका ना देकर ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है.
विरोधियों के आरोपों पर क्या बोले?: एनडीए के दबाव में आकर वोट नहीं करने के आरोप पर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री के सबसे चहेते सीट पर हमनें पूरे सरकारी तंत्र को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया था. विरोधी जब बराबरी नहीं कर पाएगा तो बदनाम ही करेगा.
"ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है. मैं एनडीए का साथ दे नहीं सकता हूं और राजद ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैंने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा. आशा है जनता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरे इस त्याग और समर्पण की भावना को समझेगी और विरोधियों के झांसे में नहीं आएगी."- सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, विधायक, कांग्रेस
राजेश राम ने दी सफाई: हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि वोट देना विधायक का अधिकार है. पार्टी का निर्देश है कि हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करें और उनके पक्ष में बात करें. उन्होंने कहा कि 14 तारीख की रात से उन तीनों विधायकों को कॉल कर रहे थे. अगर यही बात थी तो पहले ही हमें बता देते. सवाल है कि फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
पटना, बिहार: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर नाराज़गी और खुद के ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर कहा, " देखिए, यह फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व और आरजेडी के बीच होता है। हम फॉलोअर्स हैं, उस फैसले को मानना और उसे लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है। यह अलग बात… pic.twitter.com/3cNlNdJUAE— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 17, 2026
विधायकों के फैसले में आपकी सहमति?: वहीं, अपने ऊपर लगे आरोपों पर राजेश राम ने कहा, 'यह फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व और आरजेडी के बीच होता है. हम फॉलोअर्स हैं, उस फैसले को मानना और उसे लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है. यह अलग बात है कि हमारे तीन विधायक नहीं आए, तो यह सेटबैक आया है. इस जिम्मेदारी से कोई मुंह नहीं चुरा सकता.'
"आप (विधायक) वोटर हैं. पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाने में आपकी भूमिका होगी. आप सभी चीज में खुद निर्णय लेते हो और अब हम पर थौंप रहे हो. आपको मैं 14 तारीख की रात से कॉल कर रहा था, यदि यही बात थी तो बता देते. आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे."- राजेश कुमार राम, अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस
आरजेडी कैंडिडेट की हार: आरजेडी ने निवर्तमान राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को फिर से प्रत्याशी बनाया था. आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, सीपीआई माले के 2, सीपीआईएम के एक, आईआईपी के एक के अलावे एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक के समर्थन से जरूरी 41 वोट लाकर जीत हासिल हो सकती थी लेकिन आरजेडी के एक और कांग्रेस की तीन विधायक वोट देने नहीं आए, जिस वजह से एडी सिंह को 37 वोट ही मिल पाए. इस तरह वह चुनाव हार गए.
ये भी पढ़ें:
कौन हैं वो 4 विधायक.. जिन्होंने तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को राज्यसभा चुनाव में हरवा दिया?
'तेजस्वी यादव ने गलत उम्मीदवार चुना..इसलिए वोट नहीं किया' कांग्रेस MLA की सफाई
Explained: शिवेश राम को 30 वोट, एडी सिंह को 37 वोट, फिर कैसे हुई NDA उम्मीदवार की जीत?