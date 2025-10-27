ETV Bharat / state

यूपी में अब एक नहीं तीन कंपनियां बनाएंगी ड्राइविंग लाइसेंस, एक ने काम शुरू करने से पहले ही खींच लिए हाथ

एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईटी सुनीता वर्मा ने कहा कि फो-कॉम कंपनी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से मना कर दिया है. उनकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी.

लखनऊ: अभी तक पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का काम सिर्फ एक कंपनी के हाथ में था. स्मार्ट चिप कंपनी ही प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का काम करती थी. कंपनी की मोनोपोली तोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने कई कंपनियों को यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इनवाइट किया. अब गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कंपनियां यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने मैदान में आनी हैं.

स्मार्ट कार्ड जारी करने का टेंडर: तीन कंपनियों को टेंडर मिला है जिन्हें अगले एक माह के अंदर काम शुरू करना है. इनमें गुजरात की फोकॉम कंपनी, पश्चिम बंगाल की सिल्वर टेक और दिल्ली की रोजमार्टा है. हालांकि कंपनियां ड्राइविंग लाइसेंस का काम करने मैदान में उतरतीं, इससे पहले ही एक कंपनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. गुजरात की फोकॉम कंपनी ने ड्राइविंग लाइसेंस का काम करने से मना कर दिया है. वजह बताई है कि जितने में स्मार्ट कार्ड जारी करने का टेंडर हुआ है उसमें काम ही नहीं चल पाएगा.

समय पर जारी होंगे डीएल: स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के छह जोन में से हर कंपनी को दो-दो जोन का काम विभाजित किया गया. रोजमार्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को वाराणसी और मेरठ जोन, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लखनऊ व बरेली जोन और फो-कॉम नेट प्राइवेट लिमिटेड को कानपुर और आगरा जोन का काम सौंपा गया. परिवहन विभाग का तर्क है कि तीन कंपनियों के पास काम होने से ड्राइविंग लाइसेंस सही समय पर जारी हो सकेंगे.

लाइसेंस मिलने में अब देरी नहीं होगी: आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में देरी नहीं होगी. हालांकि परिवहन विभाग की इस उम्मीद पर पानी फिर गया है. पश्चिम बंगाल की फोकॉम कंपनी ने ड्राइविंग लाइसेंस का काम संभालने से इनकार कर दिया है. कंपनी ने तर्क दिया है कि 46.62 रुपए में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में कंपनी को काफी घाटा होगा इसलिए काम कर पाना संभव नहीं होगा. कंपनी ने इससे संबंधित मेल परिवहन विभाग को कर दिया है.

कंपनी ने नहीं जमा की बैंक गारंटी: तीनों कंपनियों को परिवहन विभाग में डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करनी थी इसकी अवधि दो दिन पहले समाप्त हो गई. फो कॉम कंपनी ने बैंक गारंटी जमा नहीं की और उत्तर प्रदेश में काम करने से मना कर दिया. परिवहन विभाग में काम करने के लिए जो पात्रता थी उसके तहत कंपनी को डेढ़ करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में परिवहन विभाग के पास और एक करोड रुपए डाक विभाग में जमा करने थे. दो कंपनियों ने बैंक गारंटी जमा कर दी, लेकिन फो कॉम कंपनी पीछे हट गई.

एआरटीओ कार्यालय किए गए थे अलॉट: वाराणसी और मेरठ में 27 एआरटीओ कार्यालय, लखनऊ और बरेली में 25 एआरटीओ कार्यालय व आगरा और कानपुर में 25 एआरटीओ कार्यालय हैं. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि तीसरी कंपनी फो कॉम ने जब काम करने से कदम पीछे खींच लिए हैं तो अब दो कंपनियों में ही प्रदेश के आरटीओ कार्यालय का बराबर बराबर बंटवारा किया जाएगा, जिससे लाइसेंस का काम सही ढंग से पूर्ण हो सके.

स्मार्ट चिप कंपनी बनाती रहेगी लाइसेंस: अधिकारी बताते हैं कि अभी नई कंपनियों को काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा तब तक वर्तमान में कार्यरत स्मार्ट चिप कंपनी से ही आग्रह किया जा रहा है कि लाइसेंस का काम करती रहे. नई कंपनियों को स्थान उपलब्ध करा दिया गया है. मुख्यालय पर ही वे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे. इसकी लागत कंपनियों को अपनी तरफ से ही लगानी होगी, साथ ही कार्यालय में भी जो इक्विपमेंट लगेंगे, जिनमें फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी और सर्वर यह भी कंपनी को खुद ही लगा होंगे.

क्या कहती हैं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी):एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईटी सुनीता वर्मा का कहना है कि फो कॉम कंपनी ने ड्राइविंग लाइसेंस के टेंडर में हिस्सा लिया था. टेंडर फाइनल भी हो गया था, लेकिन बैंक गारंटी जमा नहीं की और डीएल का काम करने से मना किया है. अब उनकी जो भी सिक्योरिटी जमा है वह जब्त की जाएगी.

