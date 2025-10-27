ETV Bharat / state

यूपी में अब एक नहीं तीन कंपनियां बनाएंगी ड्राइविंग लाइसेंस, एक ने काम शुरू करने से पहले ही खींच लिए हाथ

लखनऊ में परिवहन आयुक्त दफ्तर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अभी तक पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का काम सिर्फ एक कंपनी के हाथ में था. स्मार्ट चिप कंपनी ही प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का काम करती थी. कंपनी की मोनोपोली तोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने कई कंपनियों को यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इनवाइट किया. अब गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कंपनियां यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने मैदान में आनी हैं. स्मार्ट कार्ड जारी करने का टेंडर: तीन कंपनियों को टेंडर मिला है जिन्हें अगले एक माह के अंदर काम शुरू करना है. इनमें गुजरात की फोकॉम कंपनी, पश्चिम बंगाल की सिल्वर टेक और दिल्ली की रोजमार्टा है. हालांकि कंपनियां ड्राइविंग लाइसेंस का काम करने मैदान में उतरतीं, इससे पहले ही एक कंपनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. गुजरात की फोकॉम कंपनी ने ड्राइविंग लाइसेंस का काम करने से मना कर दिया है. वजह बताई है कि जितने में स्मार्ट कार्ड जारी करने का टेंडर हुआ है उसमें काम ही नहीं चल पाएगा. गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कंपनियां यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगी. (Video Credit: ETV Bharat) समय पर जारी होंगे डीएल: स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के छह जोन में से हर कंपनी को दो-दो जोन का काम विभाजित किया गया. रोजमार्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को वाराणसी और मेरठ जोन, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लखनऊ व बरेली जोन और फो-कॉम नेट प्राइवेट लिमिटेड को कानपुर और आगरा जोन का काम सौंपा गया. परिवहन विभाग का तर्क है कि तीन कंपनियों के पास काम होने से ड्राइविंग लाइसेंस सही समय पर जारी हो सकेंगे. लाइसेंस मिलने में अब देरी नहीं होगी: आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में देरी नहीं होगी. हालांकि परिवहन विभाग की इस उम्मीद पर पानी फिर गया है. पश्चिम बंगाल की फोकॉम कंपनी ने ड्राइविंग लाइसेंस का काम संभालने से इनकार कर दिया है. कंपनी ने तर्क दिया है कि 46.62 रुपए में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में कंपनी को काफी घाटा होगा इसलिए काम कर पाना संभव नहीं होगा. कंपनी ने इससे संबंधित मेल परिवहन विभाग को कर दिया है.