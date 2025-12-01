ETV Bharat / state

यूपी में DL बनाने का काम इन तीन कंपन‍ियों ने संभाला, पहले ही दिन लड़खड़ाई व्यवस्था, लाइन में लगे आवेदकों ने जताई नाराजगी

लखनऊ में दोपहर 2:30 बजे के बाद एक आईडी बनी, तब जाकर काम शुरू हुआ. ऐसा ही हाल अन्य जिलों में भी रहा.

लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में लाइन में लगे लोग.
लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में लाइन में लगे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 5:14 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आज 1 दिसंबर 2025 से ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लागू हो गया है. परिवहन विभाग ने DL से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी तीन नई निजी एजेंसियों को सौंप दी है. पहले यह काम स्मार्ट चिप कंपनी कर रही थी.

पहले ही दिन ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था बेपटरी हो गई. कर्मचारियों की आईडी नहीं बन पाने के चलते काम प्रभावित हुआ. कुछ कार्यालयों में पुरानी आईडी से काम निपटाया गया. लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में दोपहर 2:30 बजे के बाद तक आवेदकों की लंबी लाइन लगी रही. एक आईडी से काम शुरू होने पर आवेदकों ने राहत की सांस ली.

12 साल से काम कर रही थी स्मार्ट चिप कंपनी : उत्तर प्रदेश में पिछले 12 साल से ड्राइविंग लाइसेंस का काम स्मार्ट चिप कंपनी के हवाले था. अब एक दिसंबर से तीन नई कंपनियों ने जिम्मेदारी संभाली है. गुजरात की कंपनी सिल्वर टच, पश्चिम बंगाल की कंपनी pho_com.net और दिल्ली की रोजमार्टा कंपनी ने विभिन्न जिलों में काम संभाल लिया है. हालांकि पहले दिन प्रदेश के किसी भी जिले में ड्राइविंग लाइसेंस का काम समय से शुरू नहीं हो पाया.

लखनऊ में दोपहर 2:30 बजे के बाद बनी पहली आईडी : लखनऊ में 2:30 बजे के बाद एक आईडी बनी फिर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस का काम शुरू हो पाया. सुबह से लाइन में लगे आवेदकों ने नाराजगी जताई कि जब नई कंपनी को काम दिया गया था तो पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गईं. कई आवेदकों ने कहा कि अधिकारियों को भी नहीं पता कि काम कब शुरू होगा. सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे. वहीं काम नहीं होने से कुछ लोग बैरंग लौट गए.

लाइन में लगे रहे लोग, जताई नाराजगी : ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आवेदकों ने कहा कि अगर परिवहन विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया तो इसकी जानकारी आवेदकों को दी जानी चाहिए थी. पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गईं. अपर परिवहन आयुक्त आईटी सुनीता वर्मा का कहना है कि पहले दिन आईडी नहीं बन पाने की वजह से दिक्कत हुई. लेकिन कल तक व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी. आवेदकों को कोई दिक्कत नहीं होगी.

