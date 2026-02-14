ETV Bharat / state

धमतरी में भीषण सड़क हादसा, 201 कोबरा बटालियन के 3 जवानों समेत चार लोगों की मौत

पलामू: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 201 कोबरा बटालियन के तीन जवानों और एक सिविलियन ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है. जिन जवानों की मौत हुई है उनमें से एक झारखंड का है.

हादसा जगदलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-30) पर अर्जुनी थाना क्षेत्र के खपरी बाईपास के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ. जानकारी के अनुसार, 201 कोबरा बटालियन के चार जवान और एक सिविलियन ड्राइवर छुट्टी लेकर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे, जहां से वे अपने गृह राज्यों के लिए रवाना होने वाले थे. तेज रफ्तार डिजायर कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के नीचे घुस गई और उसकी छत पूरी तरह उखड़ गई. कार में सवार लोग बुरी तरह फंस गए.

मुकेश कुमार (ETV Bharat)

बचाव कार्य और मौतें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस और राहत दल ने गैस कटर की मदद से कार को काटकर घायलों को बाहर निकाला. तीन जवानों और ड्राइवर की मौके पर या अस्पताल जाते समय मौत हो गई, जबकि एक जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

मृतकों की पहचान