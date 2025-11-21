ETV Bharat / state

SHG Federation Awards में झारखंड का जलवाः राज्य के तीन संकुल स्तरीय संगठनों को मिला सम्मान

राष्ट्रीय एसएचजी फेडरेशन पुरस्कार 2025 में झारखंड ने अपना दबदबा बनाया है.

Three cluster level women from Jharkhand honoured with National SHG Federation Award 2025
झारखंड की महिला संकुल स्तरीय संस्था को सम्मान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 21, 2025 at 7:46 PM IST

4 Min Read
रांचीः महिला सशक्तिकरण की दिशा में झारखंड ने एक बार फिर परचम लहराया है. झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी यानी जेएसएलपीएस अंतर्गत राज्य में सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त बनाकर ग्रामीण महिलाओं को आजीविका, नेतृत्व और वित्तीय स्वावलंबन के दिशा में चल रहा प्रयास रंग लाने लगा है.

इसी के तहत झारखंड की महिला संकुल स्तरीय संस्थाओं ने राष्ट्रीय SHG फेडरेशन पुरस्कार– 2025 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. हैदराबाद में आज 21 नवंबर को महिला अभिवृद्धि सोसायटी द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में झारखंड की तीन महिला संकुल स्तरीय संगठनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया.

राष्ट्रीय एसएचजी फेडरेशन पुरस्कार 2025 में संकुल स्तरीय संगठनों को सम्मान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व और झारखंड सरकार के सहयोग से, राज्य के 423 मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. SHG Federation Awards-2025 में ग्रामीण महिलाओं ने सामूहिक नेतृत्व, पारदर्शी प्रबंधन और मजबूत संगठन क्षमता के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है. -अनन्य मित्तल, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जेएसएलपीएस.

चतरा के दो CLF बनहे और धनकेरी ने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की बड़ी उपलब्धि

झारखंड के जिन महिला संकुल स्तरीय संस्था यानी CLF को पुरस्कार मिला है उसमें चतरा जिले के दो संकुल स्तरीय संगठनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं. जिस संगठन को सम्मान मिला है उसमें धनकेरी आजीविका महिला संकुल स्वंय सम्भाल सहकारी समिति लिमिटेड, इटखोरी जिसका गठन 4 दिसंबर 2018 को हुआ था.

राष्ट्रीय एसएचजी फेडरेशन पुरस्कार 2025 में संकुल स्तरीय संगठनों को सम्मान (ETV Bharat)

इसमें 3 पंचायतों के 246 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 3,100 महिलाएं सक्रिय हैं को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है. धनकेरी CLF को इंटीग्रेटेड वार्षिक योजना, मासिक वित्तीय समीक्षा, बजट- वैरिएंस विश्लेषण, डिजिटल मॉनिटरिंग (Online DCB, LokOS) और 100% लोन पुनर्भुगतान जैसे उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन मानकों के लिए सम्मानित किया गया है.

दूसरी संस्था चतरा का ही बनहे आजीविका महिला स्वालंबी संकुल संघ राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान पर रहा. इस CLF ने एकीकृत वार्षिक कार्ययोजना, नियमित वित्तीय समीक्षा, आइडल कैश में कमी, डिजिटल पारदर्शिता तथा सौ फीसदी पुर्नभुगतान और जीरो डिफॉल्ट पोर्टफोलियो बनाए रखते हुए राष्ट्रीय रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है.

पूर्वी सिंहभूम (घाटशिला) का बगुरिया CLF पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर

पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखंड का बगुरिया आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड जिसका गठन 6 जुलाई 2018 को हुआ था. इस संगठन ने पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है. इस संगठन ने किसानों की प्रमुख समस्याओं, पूंजी की कमी और उन्नत तकनीक के उपकरण,कम-ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया तथा कृषक मित्र, सीनियर एकेएम के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया.

महिला संकुल स्तरीय को सम्मान (ETV Bharat)

इसके अलावा संगठन ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से बीज, खाद और उपकरण उपलब्ध कराकर CLF ने खेती छोड़ चुके परिवारों को पुनः कृषि से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके माध्यम से 2,500 से अधिक किसान सब्जी उत्पादन के माध्यम से 'लखपति किसान' बन चुके है. बगुरिया CLF ने कृषि-आधारित आजीविका और महिला नेतृत्व का मजबूत मॉडल प्रस्तुत करते हुए पूर्वी क्षेत्र में झारखण्ड का परचम लहराया है.

हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड की तीनों संकुल संस्थाओं की प्रतिनिधि महिलाओं ने मंच पर सम्मान ग्रहण किया. APMAS द्वारा चयन प्रक्रिया में वित्तीय प्रदर्शन, संस्थागत विकास, आजीविका विस्तार, सदस्य सहभागिता, सामाजिक योगदान और नवाचार को मुख्य मानदंड माना गया.

EMPOWERED RURAL WOMEN
NATIONAL SHG FEDERATION AWARD
THREE CLUSTER LEVEL WOMEN
स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी
SHG FEDERATION AWARD 2025

