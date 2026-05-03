बरेली में तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबकर मौत, एक को बचाने में गई तीनों की जान
नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए. काफी कोशिश के बाद सभी शवों को तलाब से बाहर निकाला गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 6:36 PM IST
बरेली : मीरगंज थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तालाब में नहाने गए तीन मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई. घटना से पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
गांव तिलमास के रहने वाले अनितेश (10), आयुष (9) और अंश (8) रविवार दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच पास में एक तालाब में नहाने गए थे. इसी दौरान एक बच्चा अचानक गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के प्रयास में बाकी दोनों बच्चे भी पानी में उतर गए, लेकिन तैरना नहीं आने के कारण तीनों ही डूब गए.
परिजन सीएचसी ले गए : घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों को बाहर निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पोस्टमॉर्टम कराने से किया मना : सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए. फिलहाल पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके.
मछली पालने के लिए बनाया था तालाब : इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि सूचना शाम करीब 4:30 बजे प्राप्त हुई थी. तीनों बच्चे गांव के पास मछली पालन वाले तालाब में नहाने गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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