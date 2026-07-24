लंचटाइम में स्कूल से गायब हुए 7वीं के 3 छात्र, जानें जगन्नाथ यात्रा से क्या है कनेक्शन
पुलिस ने बरामद करने के बाद बच्चों की काउंसलिंग करवाई और उन्हें परिवार को सौंप दिया.
Published : July 24, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 11:21 AM IST
अलवर: शहर के नेहरू नगर स्थित एक निजी स्कूल से कक्षा सातवीं के तीन छात्र 22 जुलाई को लंच के दौरान लापता हो गए थे. करीब 32 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें शहर के घंटाघर बाजार से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस की चार टीमों ने शहरभर में सर्च अभियान चलाया और 140 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली. इस बीच वे शहर में ही घूमते हुए मिल गए. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे जयपुर गए थे, एक मॉल में घूमे और फिर वापस अलवर आकर रथ यात्रा में शामिल हुए.
एनईबी थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार ने बताया कि परिजनों ने थाने पर शिकायत दी कि तीन बच्चे स्कूल से लंच के समय पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचे. परिवारजनों की शिकायत पर अलवर शहर भर में सर्च अभियान चलाया गया. उन्होंने बताया कि टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए इनपुट हासिल किए और करीब 32 घंटे बाद तीनों बच्चों को शहर के घंटाघर बाजार से दस्तयाब किया. थानाधिकारी ने बताया कि बच्चों ने अलवर शहर में निकली जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने की बात भी कही है. फिलहाल बच्चों को परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.
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थानाधिकारी सिनसिनवार ने बताया कि बच्चों की काउंसलिंग करवाई गई, जिसमें पता लगा कि बच्चे स्कूल में बैग छोड़कर निकल गए थे और ट्रेन के जरिए जयपुर तक पहुंचे. वहां तीनों एक मॉल में घूमने गए, इसके बाद वह वापस अलवर आ गए. उन्होंने बताया कि मुखबिर व साइबर सेल टीम की मदद से बच्चों को दस्तयाब किया गया है.
सीसीटीवी में दिखाई दिए थे बच्चे : थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक की, तो उसमें तीनों बच्चे स्कूल से निकलकर गली में जाते हुए दिखाई दे रहे थे. इसके बाद थाना पुलिस की टीमों ने बच्चों के जाने का रूट चार्ट तैयार किया और अनुसंधान में जुट गई. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस ने इस मामले में 140 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.