ETV Bharat / state

लंचटाइम में स्कूल से गायब हुए 7वीं के 3 छात्र, जानें जगन्नाथ यात्रा से क्या है कनेक्शन

अलवर: शहर के नेहरू नगर स्थित एक निजी स्कूल से कक्षा सातवीं के तीन छात्र 22 जुलाई को लंच के दौरान लापता हो गए थे. करीब 32 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें शहर के घंटाघर बाजार से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस की चार टीमों ने शहरभर में सर्च अभियान चलाया और 140 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली. इस बीच वे शहर में ही घूमते हुए मिल गए. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे जयपुर गए थे, एक मॉल में घूमे और फिर वापस अलवर आकर रथ यात्रा में शामिल हुए.

एनईबी थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार ने बताया कि परिजनों ने थाने पर शिकायत दी कि तीन बच्चे स्कूल से लंच के समय पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचे. परिवारजनों की शिकायत पर अलवर शहर भर में सर्च अभियान चलाया गया. उन्होंने बताया कि टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए इनपुट हासिल किए और करीब 32 घंटे बाद तीनों बच्चों को शहर के घंटाघर बाजार से दस्तयाब किया. थानाधिकारी ने बताया कि बच्चों ने अलवर शहर में निकली जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने की बात भी कही है. फिलहाल बच्चों को परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

पढ़ें: घर से निकली युवती का नहीं मिला सुराग, देर रात तक थाने में हंगामा