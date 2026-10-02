गोंडा में नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे; दो की दर्दनाक मौत, गांव में मचा कोहराम
स्थानीय ने 12 साल की लल्ली को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि के सम्राट और राहुल की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 10:29 AM IST
गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के भदुआ तरहर में 3 बच्चों के डूबने से परिजनों में मातम है. टेढ़ी नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबने लगे, जिसमें स्थानर्य लोगों ने 12 साल की बच्ची को बचा लिया. वहीं दो लड़के सम्राट और राहुल की डूबकर मौत हो गई. दरअसल गुरुवार की शाम करीब 4 बजे टेढ़ी नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए. नहाते समय एक-एक कर पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चले गए.
वहीं शोरगुल सुनाई देने पर स्थानीय लोगों ने 12 साल की लल्ली नाम की लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 10 साल के सम्राट और 12 साल के राहुल की डूबने से मौत हो गई. तीनों बच्चों के नदी में डूबने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.
पुलिस के मुताबिक इस हादसे में सम्राट पुत्र जसवीर सिंह और राहुल पुत्र राम कैलाश सिंह की मौत हो गई है. पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ नगर योगेंद्र सिंह, सदर तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. साथ ही उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिय और हादसे की जानकारी जुटाई.
एडीएम प्रमोद झा के मुताबिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है और नदियों नालों में नहाने से रोका जा रहा है. वही सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि आज थाना कोतवाली देहात के भदुआ तरहर से सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि वहां की टेढ़ी नदी में तीन बच्चे डूब गए.
इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि भदुआ तरहर के टोला भुइयान में टेढ़ी नदी में नहाने के लिए तीन बच्चे गए हुए थे, जिनमें से एक बच्ची जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, उसको ग्रामीणों द्वारा बचा लिया गया है, लेकिन दो बच्चे सम्राट उम्र 10 वर्ष और राहुल उम्र 12 वर्ष की दुखद मृत्यु हो गई है. पुलिस दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज वैधानिक कार्रवाई जुट गई है.
वहीं एडीएम प्रमोद झा ने बताया कि गोंडा जनपद में ग्राम सभा भदुआ तरहर के अंतर्गत दो बच्चे जो टेढ़ी नदी में नहाने गए थे. दुर्भाग्यवश डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है.
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