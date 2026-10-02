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गोंडा में नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे; दो की दर्दनाक मौत, गांव में मचा कोहराम

गोंडा में नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के भदुआ तरहर में 3 बच्चों के डूबने से परिजनों में मातम है. टेढ़ी नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबने लगे, जिसमें स्थानर्य लोगों ने 12 साल की बच्ची को बचा लिया. वहीं दो लड़के सम्राट और राहुल की डूबकर मौत हो गई. दरअसल गुरुवार की शाम करीब 4 बजे टेढ़ी नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए. नहाते समय एक-एक कर पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चले गए.