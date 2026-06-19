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लातेहार में 3 बच्चों की मौत, पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुआ हादसा

लातेहारः जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां एक ही मां-बाप के तीन बच्चों की मौत पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई. मृतक तीनों बच्चे बालूमाथ थाना क्षेत्र के आरा गांव निवासी द्वारिका गंझु के थे. सबसे दुखद बात तो यह है कि इस घटना के बाद द्वारिका गंझु के घर का पूरा चिराग बुझ गया.

मिली जानकारी के अनुसार द्वारिका गंझु की दो बेटियां और एक बेटा खेलने के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान तीनों बच्चे काफी पुराने खोदे गए एक गड्ढे में गिर गए. गड्ढा में पानी अधिक होने के कारण तीनों बच्चे उसमें डूब गए. काफी देर तक जब बच्चे वापस घर नहीं लौटे तो परिवार वाले उन्हें खोजने लगे.

जानकारी देते चिकित्सा पदाधिकारी (Etv Bharat)

इस दौरान तीनों बच्चों को गड्ढ़े के पानी में डूबा हुआ पाया गया. परिजनों तथा ग्रामीणों ने बच्चों को पानी से निकाला और बालूमाथ अस्पताल लाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. डॉ दयानंद ने बताया कि अस्पताल आने के बाद जब बच्चों की जांच की गई तो उन्हें मृत पाया गया.

द्वारिका गंझू के घर का बुझ गया चिराग

बताया जाता है कि द्वारिका गंझु की दो पुत्रियां और एक पुत्र था. दीपिका कुमारी सबसे बड़ी थी. माही उसले छोटी थी और सबसे छोटा आर्यन कुमार था. तीन बच्चे होने के कारण पूरा परिवार खुशहाल था. परंतु शुक्रवार को काल ने तीनों बच्चों को अपने आगोश में ले लिया . घटना के बाद द्वारिका गंझू के घर का पूरा चिराग बुझ गया . पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. इनकी चीत्कार और बच्चों के शव को देखकर आम लोगों की आंखों में भी आंसू आ जा रहे हैं.

फायर क्ले खोदने के लिए किया गया था गड्डा