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बिहार में जोरदार धमाका, तीन बच्चे घायल

यहीं पर हुआ धमाका ( ETV Bharat )

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है. सजौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खेलते समय संदिग्ध मेडिसिन की बोतल फटने से तीन बच्चे घायल हो गए. हादसा शुक्रवार की शाम शिव मंदिर के पास हुआ. बच्चों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने मौके से प्लास्टिक में रखी बोतलें बरामद की हैं. बोतल में कौन सा पदार्थ था और विस्फोट किस वजह से हुआ, इसकी जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है.