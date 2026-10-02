बिहार में जोरदार धमाका, तीन बच्चे घायल
खेलते समय संदिग्ध मेडिसिन की बोतल फटने से तीन बच्चे घायल, एक की उंगली उड़ी. रिपोर्ट- अमरजीत
Published : October 2, 2026 at 8:58 PM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है. सजौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में खेलते समय संदिग्ध मेडिसिन की बोतल फटने से तीन बच्चे घायल हो गए. हादसा शुक्रवार की शाम शिव मंदिर के पास हुआ. बच्चों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने मौके से प्लास्टिक में रखी बोतलें बरामद की हैं. बोतल में कौन सा पदार्थ था और विस्फोट किस वजह से हुआ, इसकी जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, फतेहपुर गांव में शुक्रवार शाम तीन से चार बच्चे शिव मंदिर के पास बालू के ढेर पर खेल रहे थे. इसी दौरान बच्चों की नजर काले प्लास्टिक में रखी तीन बोतलों पर पड़ी. खेलते-खेलते एक बच्ची ने इनमें से एक बोतल को उठा लिया. हाथ में लेते ही अचानक तेज धमाके के साथ बोतल फट गई.
तीन बच्चे घायल
धमाके में फतेहपुर निवासी महेश सिंह की बेटी अमृता कुमारी और विक्रम कुमार के बेटे वैभव कुमार समेत तीन बच्चे घायल हो गए. अमृता के हाथ में गंभीर चोट आई और उसकी एक उंगली के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है. वहीं करिश्मा कुमारी को भी चोट लगी है.
''बालू के पास प्लास्टिक में बोतल जैसी चीज रखी थी. उसे हाथ में उठाते ही तेज आवाज के साथ वह फट गई. उस समय वहां चार बच्चे मौजूद थे.''- करिश्मा कुमारी, घायल बच्ची
मच गया हड़कंप
घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. परिजनों और स्थानीय लोगों की सूचना पर सजौर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायल बच्चों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने पर विधि-व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस को मौके पर प्लास्टिक की पॉलीथिन में मेडिसिन जैसी बोतलें मिली हैं. प्रारंभिक जांच में बोतल के अंदर किसी केमिकल या अन्य पदार्थ होने की आशंका जताई गई है.
''अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बोतल में दवा, कोई केमिकल या कोई अन्य पदार्थ था. बोतल के फटने की वास्तविक वजह भी जांच के बाद ही सामने आएगी. मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है. एफएसएल की जांच के बाद ही बोतल में मौजूद पदार्थ और घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.''- नवनीत कुमार, डीएसपी, विधि-व्यवस्था
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