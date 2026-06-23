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आदिम जनजातीय आवासीय विद्यालय से भागे तीन बच्चे, जांच में पाई गयी कई कमियां

लातेहार में आदिम जनजातीय आवासीय विद्यालय से तीन बच्चे फरार हो गये हैं.

Three children escaped from residential school for primitive tribes in Latehar
स्कूल की जांच करने पहुंचे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (लातेहार) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 8:15 PM IST

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लातेहारः जिला के मनिका प्रखंड में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले तीन छोटे-छोटे बच्चे मंगलवार को स्कूल से भाग गए.

हालांकि तीनों बच्चों को सड़क पर भटकता देखकर स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के पास पहुंचा दिया. स्कूल से भागे बच्चों का आरोप है कि उन्हें स्कूल में अच्छा खाना नहीं दिया जाता है.

जानकारी देते कांग्रेस नेता और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (ETV Bharat)

हालांकि मामला तूल पकड़ने पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी स्कूल पहुंचकर व्यवस्था की जांच की. जहां उन्होंने स्कूल की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और जल्द ही व्यवस्था में सुधार की बात कही. वहीं दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्राचार करने की बात भी कही.

दरअसल, मंगलवार को मनिका प्रखंड मुख्यालय में तीन मासूम बच्चे माथे पर बैग लिए भटक रहे थे. जब स्थानीय लोगों को कुछ शक हुआ तो लोगों ने बच्चों से पूछताछ की. जिसमें पता चला कि तीनों बच्चे आदिम जनजाति समुदाय के हैं और मनिका प्रखंड में संचालित आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय में नामांकित हैं. स्कूल में खाने की दिक्कत होने के कारण वे लोग स्कूल छोड़कर भाग गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तीनों बच्चों को मनिका थाना में पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को सौंप दिया.

सूचना मिलने के बाद स्कूल पहुंचे कल्याण पदाधिकारी

स्कूल से बच्चों के भागने की सूचना मिलने के बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अभिषेक कुमार स्कूल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. जांच के क्रम में उन्होंने कई प्रकार की अनियमितता भी पाई. स्कूल के किचन का निरीक्षण किया गया तो वहां कई प्रकार की कमियां उजागर हुई. वहीं आवासीय विद्यालय से छोटे-छोटे बच्चों को भाग जाने के कारण यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने नाराजगी जताई.

हालांकि स्कूल में तैनात गार्ड का कहना था कि वह थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था. इसी दौरान बच्चे भाग गए. जांच के बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि जांच में कुछ कमियां पाई गई है. इसे सुधारा जाएगा, वहीं उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर पूरी व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी.

जनप्रतिनिधियों ने जताई कड़ी नाराजगी

इस घटना के बाद स्थानीय की जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई है. कांग्रेस के प्रखंड महासचिव मिथिलेश पासवान ने घटना पर नाराजगी जताते हुए आदिम जनजाति समुदाय के छोटे-छोटे बच्चे स्कूल से भाग जा रहे हैं, यह विद्यालय की सुरक्षा के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है.

उन्होंने कहा कि विद्यालय में ना तो बच्चों को बेहतर खाना मिलता है और ना ही यहां बेहतर शिक्षा का ही कोई माहौल है. एक एनजीओ के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है, जहां पदस्थापित शिक्षकों की शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की भी जांच की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति समुदाय के बच्चों को संरक्षित करने के लिए तमाम प्रकार किया उपाय किए जा रहे हैं, परंतु यहां सरकार के प्रयास पर ही प्रहार हो रहा है. उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर भोजन और बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए.

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