ETV Bharat / state

आदिम जनजातीय आवासीय विद्यालय से भागे तीन बच्चे, जांच में पाई गयी कई कमियां

स्कूल की जांच करने पहुंचे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (लातेहार) ( ETV Bharat )

लातेहारः जिला के मनिका प्रखंड में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले तीन छोटे-छोटे बच्चे मंगलवार को स्कूल से भाग गए.

हालांकि तीनों बच्चों को सड़क पर भटकता देखकर स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के पास पहुंचा दिया. स्कूल से भागे बच्चों का आरोप है कि उन्हें स्कूल में अच्छा खाना नहीं दिया जाता है.

जानकारी देते कांग्रेस नेता और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (ETV Bharat)

हालांकि मामला तूल पकड़ने पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी स्कूल पहुंचकर व्यवस्था की जांच की. जहां उन्होंने स्कूल की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और जल्द ही व्यवस्था में सुधार की बात कही. वहीं दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्राचार करने की बात भी कही.

दरअसल, मंगलवार को मनिका प्रखंड मुख्यालय में तीन मासूम बच्चे माथे पर बैग लिए भटक रहे थे. जब स्थानीय लोगों को कुछ शक हुआ तो लोगों ने बच्चों से पूछताछ की. जिसमें पता चला कि तीनों बच्चे आदिम जनजाति समुदाय के हैं और मनिका प्रखंड में संचालित आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय में नामांकित हैं. स्कूल में खाने की दिक्कत होने के कारण वे लोग स्कूल छोड़कर भाग गए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तीनों बच्चों को मनिका थाना में पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को सौंप दिया.

सूचना मिलने के बाद स्कूल पहुंचे कल्याण पदाधिकारी

स्कूल से बच्चों के भागने की सूचना मिलने के बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अभिषेक कुमार स्कूल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. जांच के क्रम में उन्होंने कई प्रकार की अनियमितता भी पाई. स्कूल के किचन का निरीक्षण किया गया तो वहां कई प्रकार की कमियां उजागर हुई. वहीं आवासीय विद्यालय से छोटे-छोटे बच्चों को भाग जाने के कारण यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने नाराजगी जताई.