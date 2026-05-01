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द्वारका सेक्टर-24 गोल्फ कोर्स हादसा: एक ही घर के बुझे दो चिराग, मां ने कहा- अब नहीं आएगा वापस

दिल्ली के गोल्फ कोर्स में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत के बाद परिवार शोक में डूबा हैं. जानिए क्या कहा उन्होंने..

तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, परिवार शोकाकुल
तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, परिवार शोकाकुल (ETV Bharat- Reporter)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 3:23 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-24 स्थित निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के एक तालाब में डूबने से गुरुवार, 30 अप्रैल को तीन बच्चों की मृत्यु हो गई थी. फिलहाल बच्चों की पहचान कर ली गई है. शुक्रवार को पश्चिमी दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद अभिभावकों को बच्चों का शव दे दिया गया. बच्चों की पहचान हो गई है. इसमें एक ही परिवार के दो बेटों की मौत हुई है. मृत बच्चों की पहचान वीर जयसवाल (11) व रवि जयसवाल (8) (पुत्र अरविंद जयसवाल) के रूप में हुई है. इन बच्चों के अलावा तीसरा बच्चे के नाम हर्ष (11) (पुत्र लक्ष्मण) के रूप में हुई है. लक्ष्मण लालबत्ती पर गुब्बारे बेचने का काम करते हैं.

तीनों बच्चे 29 अप्रैल को स्कूल से घर आने के बाद खेलने के लिए बोल कर निकले थे, जिनका शव 30 अप्रैल को तालाब से बरामद हुआ. इस दर्दनाक मामले में मृत बच्चों की पहचान करने और उनके परिजनों तक पहुंचने में पुलिस को कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी. इसी वजह से गुरुवार को बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका.

कहा-दोस्त के घर जा रहा: मृतक वीर जयसवाल व रवि जयसवाल के पिता अरविंद जयसवाल ने बताया कि बच्चों के मृत होने की जानकारी उनको 30 अप्रैल को पुलिस ने दी. दोनों बच्चे 29 अप्रैल को दोपहर 12 बजे के बाद से घर नहीं आए थे. वे स्कूल से आने के बाद यह बोल कर निकले थे कि दोस्त के साथ खेलने जा रहे हैं. काफी समय बीतने के बाद जब बच्चे घर नहीं आए तो उनको तलाशना शुरू किया गया और रातभर वे बच्चों को ढूंढते रहे.

मृतक बच्चों के माता-पिता शोक में डूबे (ETV Bharat)

दोपहर बाद देखने को मिला शव: अगले दिन जानकारी मिली कि तीन बच्चों की बॉडी तालाब से मिली हैं. पुलिसवालों ने फोटो दिखाया तो पहचान हुई. इसके बाद लगातार पुलिसवालों को बोलते रहे थे एक बार बच्चों की बॉडी देखने को मिल जाएं, लेकिन उन्होंने बोला को 1 मई को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंच जाना वहां बॉडी मिल जाएगी. दोपहर के बाद बच्चों का शव देखने को मिला.

पढ़ने में अच्छे थे बच्चे: उन्होंने कहा कि गोल्फ कोर्स पर तैनात गार्ड की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है. अगर वह सख्ती से बच्चों को रोकता तो शायद बच्चे अंदर नहीं जा पाते और वह आज हमारे पास होते. वहीं वीर व रवि जयसवाल की मां मीना ने बताया कि उनके दो ही बेटे थे और अब दोनों ही दुनिया में नहीं रहे. दोनों पढ़ने में अच्छे थे. मालूम नहीं क्या हुआ कि वह तालाब की तरफ चले गए और उसमें डूब गए. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. दो दिन के बाद बच्चों की बॉडी देखी.

रातभर ढूंढा पर नहीं मिला: वहीं तीसरे बच्चे हर्ष के पिता लक्ष्मण ने बताया कि हर्ष स्कूल नहीं जाता था, लेकिन वह रोज खेलने जाता और वापस आ जाता था. कभी-कभी वह अपने दोस्तों के घर ही सो जाता था. लेकिन 29 अप्रैल की दोपहर के बाद वह पास नहीं आया. उसे रात भर ढूंढा गया. 30 अप्रैल की सुबह मालूम हुआ कि तालाब के पास तीन बच्चों का शव मिला है. जब वहां पहुंचे तो पुलिसवालों ने बच्चों की फोटो दिखाई, जिसमें हर्ष भी था.

कई बार जाने से रोका: उन्होंने कहा कि इसमें उनके बच्चे की ही गलती है. गोल्फ कोर्स पर तैनात गार्ड ने बताया कि उसने बच्चों को कई बार अंदर जाने से रोका था, लेकिन वह नहीं माने. हर्ष की मां सोनिया ने बताया कि उनके दो बेटे हैं और हर्ष बड़ा बेटा था. वह रोज पार्क में खेलने जाया करता था और शाम को वापस आ जाता था, लेकिन अब वह कभी वापस नहीं आएगा.

यह है मामला: बता दें कि, 30 अप्रैल की सुबह सेक्टर-24 गोल्फ कोर्स परिसर में बने एक तालाब में तीन बच्चे डूब गए थे. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-23 द्वारका के एसएचओ अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस के साथ-साथ अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को भी सूचित किया गया. मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था. फायर ब्रिगेड की मदद से तालाब की गहराई से तीन बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

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