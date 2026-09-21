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पोल्ट्री फार्म में खुदा गहरा गड्ढा बना काल, तीन मासूमों की गई जान

कुर्सी थाना क्षेत्र के बैना गांव में दर्दनाक हादसा

कुर्सी थाना क्षेत्र के बैना गांव में दर्दनाक हादसा
कुर्सी थाना क्षेत्र के बैना गांव में दर्दनाक हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 1:55 PM IST

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बाराबंकी: जिले में खेल- खेल में तीन बच्चों की डूबकर मौत हो गई.इस हादसे से पूरे इलाके में कोहराम मचा है. तीनों बच्चे इस पानी में नहाने गए थे.

कहां हुआ हादसा: कुर्सी थाना क्षेत्र के बैना टिकरहार गांव के बाहर एक पोल्ट्री फार्म का निर्माण चल रहा है. इस फार्म के अंदर तालाब नुमा गहरा गड्ढा खोदा गया है. बारिश के चलते इस तालाब में पानी भर गया है.रविवार करीब चार बजे गांव के तीन बच्चे इस पानी मे नहाने गए थे.तालाब में पानी के साथ नीचे कीचड़ भी था जिनमे बच्चे फंस गए और तीनों उसमें डूब गए.

पोल्ट्री फार्म में खुदा गहरा गड्ढा बना काल
पोल्ट्री फार्म में खुदा गहरा गड्ढा बना काल (Photo Credit: ETV Bharat)

शोर सुनकर पहुंचे लोग: कुछ बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े और दो बच्चों को तालाब से निकलकर निजी चिकित्सक के यहां पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.जबकि तीसरे बच्चे को देर रात मृत हालत में निकाला जा सका. बच्चों की शिनाख्त बैना टीकरहार निवासी गुड्डू गौतम का 13 वर्षीय पुत्र देवा,शंकर का 10 वर्षीय पुत्र अमित गौतम उर्फ सुमित और धर्मराज के 10 वर्षीय पुत्र दिव्यांश के रूप में हुई है.

पोल्ट्रीफार्म की 5 फीट की बाउंड्री उठी थी, उसमे गेट भी लगा था. ये बच्चे बाउंड्री फांद कर नहाने के मकसद से उन गड्ढे में कूदे थे लेकिन गड्ढे गहरे थे उनमें नीचे कीचड़ जमा था. बच्चों के गड्ढे में कूदते ही ये उसमें फंस गए और डूब गए.- सुदर्शन कुमार, थानाध्यक्ष, कुर्सी

शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया करने में जुट गई है.

यह भी पढ़ें: CCTV खोलेगा मौत का राज़ : आखिर गले में कैसे पहुंची 250 ML पानी की बोतल

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3 CHILDREN DROWNED
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गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत
पोल्ट्री फार्म के गड्ढे में डूबे
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