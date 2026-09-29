औरैया में एक दिन में तीन बच्चों की डूबने से मौत, दो मासूम मोरम धुलाई के गड्ढे में डूबे
बच्चों की उम्र 8, 9 और 13 साल है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:35 PM IST
औरैया : जिले में मंगलवार को पानी में डूबने की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन बच्चों की मौत हो गई. अरवा कटरा थाना क्षेत्र के देईपुर गांव में मोरम की धुलाई के लिए खेत में खोदे गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में नहाने के दौरान दो मासूम डूब गए. वहीं, रामनगरिया गांव में छोटे बंबे में नहाते समय 13 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई. एक ही दिन में तीन बच्चों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया.
पहली घटना अरवा कटरा थाना क्षेत्र के देईपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खेतों में करीब पांच फीट गहरे गड्ढे खोदे गए थे. इनमें पानी भरा हुआ था और मोरम धुलाई का काम किया जाता था. मंगलवार को 8 वर्षीय कृष्णा पुत्र अनिल कुमार और 9 वर्षीय आर्यन पुत्र राजीव कुमार नहाने के लिए पानी में उतर गए. काफी देर तक दोनों बच्चों के वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की.
मौके पर बच्चों के कपड़े मिलने के बाद गड्ढे में डूबने की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी गई. बच्चों के डूबने की सूचना मिलते ही बिधूना सीओ पुनीत मिश्रा, एसडीएम कमल कुमार समेत पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें अरवा कटरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. दोनों बच्चे कन्नौज स्थित सेंट विजन विद्यालय में कक्षा तीन में पढ़ते थे.
छोटे बंबे में डूबने से किशोर की मौत : दूसरी घटना रामनगरिया गांव में हुई. यहां 13 वर्षीय हरि गांव के पास स्थित छोटे बंबे (नाला) में नहाने के लिए उतर गया. काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद हरि को पानी से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बिधूना सीओ पुनीत मिश्रा ने बताया कि दोनों घटनाओं में पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. रेस्क्यू के बाद तीनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटनाओं के बाद तीनों परिवारों में कोहराम मचा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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