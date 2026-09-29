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औरैया में एक दिन में तीन बच्चों की डूबने से मौत, दो मासूम मोरम धुलाई के गड्ढे में डूबे

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Auraiya Police )

औरैया : जिले में मंगलवार को पानी में डूबने की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन बच्चों की मौत हो गई. अरवा कटरा थाना क्षेत्र के देईपुर गांव में मोरम की धुलाई के लिए खेत में खोदे गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में नहाने के दौरान दो मासूम डूब गए. वहीं, रामनगरिया गांव में छोटे बंबे में नहाते समय 13 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई. एक ही दिन में तीन बच्चों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया.