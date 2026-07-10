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मुजफ्फरपुर के NTPC डैम में तीन बच्चों की डूबकर मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

मुजफ्फरपुर में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने तीनों का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है-

मुजफ्फरपुर में डूबने से मौत
मुजफ्फरपुर में डूबने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 10, 2026 at 8:43 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में डैम में नहाने गए तीन बच्चों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. हादसा कांटी थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी डैम में हुआ. तीनों बच्चे डैम में नहाने के लिए गए हुए थे, इस दौरान अचानक वो गहरे पानी में चले गए. तैरना नहीं आने के कारण तीनों डूबने लगे.

तीन बच्चों की डूबने से मौत : बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चों को बचाने की कोशिश की. स्थानीय लोगों और गोताखोरों के माध्यम से तीनों को बाहर निकाला गया. तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

एनटीपीसी डैम में नहाने गए थे बच्चे : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों बच्चे डैम के किनारे नहा रहे थे. इसी दौरान वे अचानक गहरे पानी में चले गए. तैरना नहीं आने के कारण तीनों डूबने लगे. आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही बच्चों को बचाने का प्रयास किया. स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला. बच्चों को तत्काल इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

तीनों शवों का कराया गया पोस्टमार्टम : एक साथ तीन बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और अस्पताल से लेकर गांव तक शोक का माहौल है. घटना की सूचना मिलने पर कांटी थाना पुलिस अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही डैम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों के वहां पहुंचने के संबंध में स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है.

''मामले की जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि बच्चे किस परिस्थिति में डैम के पास पहुंचे और हादसा कैसे हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.''- सुचित्रा कुमारी, डीएसपी

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