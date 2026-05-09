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ईंट-भट्ठे के गड्ढे में डूबने से तीन मासूमों की कुशीनगर में मौत, सीएम ने जताया शोक

ईंट-भट्ठे में खेलते समय चार बच्चे पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए. ( ईटीवी भारत )

ईंट-भट्ठे में खेलते समय चार बच्चे पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए. (ईटीवी भारत)

अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्र ने घटना को दुखद बताया और कहा कि इसके कारणों की छानबीन कराई जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो. उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अनुमन्य सहायता पीड़ित परिवारों को जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी.

घटना की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर शोक जताया है.

कुशीनगर : कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के एक ईंट-भट्ठे के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. घटना मैनपुर ग्रामसभा के दीनापट्टी स्थित एक ईंट भट्ठे जहां खेलते समय चार बच्चे पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए. इनमें से एक बच्ची किसी तरह बाहर निकल आई और परिजनों को घटना की जानकारी दी.

जानकारी के मुताबिक, ईंट-भट्ठे पर छत्तीसगढ़ से आए मजदूर परिवार काम करते हैं। शनिवार सुबह मजदूर अपने काम में लगे थे, जबकि उनके बच्चे पास में खेल रहे थे. इसी दौरान बच्चे उस गड्ढे के पास पहुंच गए, जहां ईंट निर्माण के लिए मिट्टी निकाली गई थी और उसमें पानी भरा हुआ था.

अचानक चारों बच्चे गड्ढे में गिर गए. उसमें से बाहर निकली एक बच्ची के शोर मचाने पर मजदूर और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसया ले गए. वहां डॉक्टरों ने तीन बच्चों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद भट्ठे पर चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मृत बच्चों की पहचान अभय (3 वर्ष) पुत्र पंचु निवासी बिलासपुर, अनन्या (7 वर्ष) पुत्री लखन निवासी जांजगीर-चांपा और अनुष्का (ढाई वर्ष) पुत्री सुखन निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है. सभी बच्चे मजदूर परिवारों से जुड़े बताए गए हैं.

घटना की सूचना मिलते ही कसया पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है, वहीं ईंट-भट्ठों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

हादसे की सूचना शासन तक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने घटना का संज्ञान लिया और दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने और सहायता राशि तुरत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.