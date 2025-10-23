ETV Bharat / state

नारायणपुर में फूड प्वाइजनिंग से 3 बच्चों की मौत, अबूझमाड़ के गोट गांव की घटना

नारायणपुर: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र के गोट गांव से एक दुखद खबर सामने आई है. यहांं फूड प्वाइजनिंग (दूषित भोजन) के चलते 3 बच्चों की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलते ही नारायणपुर और बीजापुर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तत्काल गांव के लिए रवाना कर दी गई हैं. गांव में दूषित भोजन खाने से कई बच्चों और ग्रामीणों की तबीयत खराब है. सभी का इलाज जारी है. मृतक और बीमार लोगों ने क्या खाया था अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है. मृतक बच्चों के परिजनों से बातचीत की जा रही है. कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने फूड प्वाइजनिंग की घटना की पुष्टि की है.

फूड प्वाइजनिंग से 3 बच्चों की मौत: फूड प्वाइजनिंग से जिन बच्चों की जान गई है उनके परिजनों के मुताबिक बच्चों ने कुछ जहरीला भोजन खाया जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते तीन बच्चों की जान चली गई और कई बच्चे और ग्रामीण बीमार हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम गोट गांव के लिए रवाना हो चुकी है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीजापुर के भैरमगढ़ से भी स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को नारायणपुर के प्रभावित गोट गांव में भेजा है.

फूड प्वाइजनिंग से 3 बच्चों की मौत (ETV Bharat)

बीमार बच्चों का इलाज जारी: दूषित भोजन करने से जिन बच्चों और गांववालों की तबीयत खराब है उनकी देखभाल की जा रही है. सभी बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में जाकर बीमार लोगों की जांच भी कर रही है. जिन लोगों की ज्यादा तबीयत खराब है उनको अस्पताल जाने की सलाह दी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चों ने खाया था जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी. जिन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है उनको भैरमगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है.