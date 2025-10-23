ETV Bharat / state

नारायणपुर में फूड प्वाइजनिंग से 3 बच्चों की मौत, अबूझमाड़ के गोट गांव की घटना

दूषित भोजन खाने से कई लोगों की तबीयत भी खराब है. बीजापुर और नारायणपुर से हेल्थ टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है.

फूड प्वाइजनिंग से 3 बच्चों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 23, 2025 at 8:19 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 8:28 PM IST

नारायणपुर: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र के गोट गांव से एक दुखद खबर सामने आई है. यहांं फूड प्वाइजनिंग (दूषित भोजन) के चलते 3 बच्चों की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलते ही नारायणपुर और बीजापुर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तत्काल गांव के लिए रवाना कर दी गई हैं. गांव में दूषित भोजन खाने से कई बच्चों और ग्रामीणों की तबीयत खराब है. सभी का इलाज जारी है. मृतक और बीमार लोगों ने क्या खाया था अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है. मृतक बच्चों के परिजनों से बातचीत की जा रही है. कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने फूड प्वाइजनिंग की घटना की पुष्टि की है.

फूड प्वाइजनिंग से 3 बच्चों की मौत: फूड प्वाइजनिंग से जिन बच्चों की जान गई है उनके परिजनों के मुताबिक बच्चों ने कुछ जहरीला भोजन खाया जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते तीन बच्चों की जान चली गई और कई बच्चे और ग्रामीण बीमार हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम गोट गांव के लिए रवाना हो चुकी है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीजापुर के भैरमगढ़ से भी स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को नारायणपुर के प्रभावित गोट गांव में भेजा है.

बीमार बच्चों का इलाज जारी: दूषित भोजन करने से जिन बच्चों और गांववालों की तबीयत खराब है उनकी देखभाल की जा रही है. सभी बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में जाकर बीमार लोगों की जांच भी कर रही है. जिन लोगों की ज्यादा तबीयत खराब है उनको अस्पताल जाने की सलाह दी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चों ने खाया था जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी. जिन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है उनको भैरमगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कलेक्टर ने की घटना की पुष्टि: नारायणपुर जिला कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है. कलेक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम हर संभव कोशिश में जुटी है कि प्रभावित सभी लोगों को तत्काल इलाज मिले. इधर तीन बच्चों की मौत के बाद से अबूझमाड़ के गोटा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

जिस इलाके में ये घटना हुई है उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत है. जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम नेटवर्क एरिया में पहुंचेगी तो पूरी डिटेल ले पाएंगे कि वहां के क्या हालात हैं. फिलहाल तीन मासूम बच्चों की मौत की खबर हमें मिल रही है. जो भी बच्चे और ग्रामीण बीमार हैं उनका इलाज अस्पताल में जारी है. प्रभावित गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया है: प्रतिष्ठा ममगाई, कलेक्टर, नारायणपुर

स्वास्थ्य टीम के लौटने का इंतजार: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा है कि मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि और घटना के सही कारणों का पता स्वास्थ्य विभाग की टीम के गांव से लौटने के बाद ही चल पाएगा. आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के कई ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं के बराबर है. घने जंगलों से घिरे होने के चलते कई गांवों तक एंबुलेंस और गाड़ी का जाना भी संभव नहीं है.

Last Updated : October 23, 2025 at 8:28 PM IST

