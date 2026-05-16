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प्रयागराज : नहाने गए तीन दोस्तों की टोंस नदी में डूबने से मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना मेजारोड पुलिस चौकी अंतर्गत बलुआ गांव स्थित घाट की है. जहां नैनी एडीए निवासी चार दोस्त पार्टी करने आए थे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 8:46 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज में शनिवार को टोंस नदी के किनारे एक दर्दनाक हादसा हो गया. नदी में स्नान करने पहुंचे चार दोस्तों में से तीन गहरे पानी में जाने के कारण डूबने लगे.

चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग और मछुआरे तुरंत मदद के लिए दौड़े. कड़ी मशक्कत के बाद मछुआरों ने तीनों को नदी से बाहर भी निकाल लिया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस दुखद घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दरअसल, घटना मेजारोड पुलिस चौकी अंतर्गत बलुआ गांव स्थित घाट की है. जहां नैनी एडीए निवासी चार दोस्त पार्टी करने आए थे. इस दौरान दो बच्चे और एक युवक नहाने के लिए नदी में उतर गए. जबकि एक बाहर ही बैठा था.

नहाते-नहाते तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिसको देखकर घाट पर अफरा-तफरी मच गई. लोग और मछुआरों ने बचाने का प्रयास किया. काफी मेहनत से तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. मृतकों का नाम सनी (12), आयुष (8) और आदित्य (25) है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि नदी में चार में से तीन ही बच्चे उतरे थे, एक बाहर ही था. तीनों को बाहर निकाल लिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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