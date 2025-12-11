ETV Bharat / state

3 बच्चों की मौत के बाद नींद से जागा प्रशासन, अब लगाए जाएंगे खतरे के साइन बोर्ड

परिवार वालों ने बच्चों की तलाश पहले अपने स्तर पर की. बाद में उन्होने पुलिस को मामले की जानकारी दी. गुमशुदगी की शिकायत मिलते ही पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू की. बच्चों के मोबाइल फोन को ट्रेक किया गया. जांच में पता चला कि मोबाइल फोन का लास्ट लोकेशन हनुमान धारा, हसदेव नदी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद तीनों का शव घटनास्थल से 25 मीटर की दूरी पर गहरे पानी से बरामद हुआ.

जांजगीर चांपा: मौज मस्ती में खतरे से खेलना कई बार भारी पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ चांपा थाना क्षेत्र में. यहां स्कूल से छुट्टी के बाद निकले तीन छात्र नहाने के लिए हंसदेव नदी में उतर गए. हनुमान धारा के पास पानी की गहराई ज्यादा होने के चलते तीनों डूब गए. हादसे के शिकार हुए तीनों बच्चे आपस में दोस्त थे. तीनों बच्चे जब अपने घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों को अनहोनी की चिंता सताने लगी.

हसदेव नदी के हनुमान धारा में गए थे नहाने

तीनों शवों को जब गांव में लाया गया तो हाहाकार मच गया. पूरा गांव बच्चों की मौत से गम में डूब गया. परिवार वालों ने बताया कि हनुमान धारा के पास तीनों बच्चों के कपड़े मिले जिससे उनके डूबने की आशंका हुई. उनकी आशंका तब सच साबित हुई जब गोताखोरों की टीम ने शवों को वहां से बरामद किया. डूबे बच्चों की तलाश के लिए रात के वक्त ही एसडीआरएफ की टीम को काम पर लगाया गया था. लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा. सुबह फिर से बच्चों की तलाश शुरू की गई. कुछ घंटों की तलाश के बाद तीनों बच्चे नेलशन एक्का, रुद्र राज और युवराज राठौर का शव गहरे पानी से मिला. तीनों बच्चे मनका पब्लिक स्कूल में 5वीं, 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे.





तीन बच्चों के डूबने की खबर हमें मिली थी. मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर हम मौके पर पहुंचे. गोताखोरों की मदद ली गई. मौके पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की गई. पता चला कि बच्चे शाम के वक्त नहाने के लिए गए थे. गहरे पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई. सिंचाई विभाग से हमने कहा है कि जहां कहीं भी गहरा पानी है वहां पर नोटिस बोर्ड या फिर चेन सिस्टम लगाकर खतरे को कम किया जाए. अगर कहीं अवैध माइनिंग से गहरा गड्ढा हुआ है तो उसे भी देखा जाएगा. माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग को भी इसकी सूचना दी जाएगी: विजय पाण्डेय, एसपी, जांजगीर चाम्पा

बीडीएम अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम

तीनों शवों का पंचनामा करने के बाद पुलिस ने डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. बीडीएम अस्पताल में पीएम होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिए गए. अंतिम संस्कार के लिए जब शवों को लाया गया तो गांव में कोहराम मच गया. हर किसी की आंखें भर आई.

पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है. शासन की योजना के तहत मृतक बच्चों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी. प्रावधान के मुताबिक 4-4 लाख की मदद दी जाएगी. हम हादसे की जांच कराएंगे. जरुरत के मुताबिक जहां भी नदी में डेंजर प्वाइंट है वहां पर खतरे का बोर्ड भी लगवाया जाएगा: पवन कोसमा, एसडीएम

अवैध खनन की उठी बात

लोगों की शिकायत है कि अवैध रेत खनन के चलते नदी में कई जगह खतरनाक गड्ढे बन गए हैं. एसपी विजय पांडेय ने कहा कि इस बात की जांच माइनिंग और राजस्व विभाग करेगा. अगर कहीं पर अवैध खनन होता है तो उसपर संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा.





बच्चों के परिजन रखें ध्यान

बच्चों को बताएं कि बिना घर में जानकारी दिए वो कहीं भी न जाएं.

बच्चे को समझाएं कि खतरे वाली जगह जाने से क्या नुकसान हो सकता है.

अपने बच्चे के दोस्तों की जानकारी रखें.

बच्चा कब स्कूल जाता है और कब लौटता है इसकी मॉनिटरिंग करें.

क्या होता है खतरे का बोर्ड

अक्सर पर्यटन स्थलों पर आपने खतरे का बोर्ड लगा देखा होगा. बोर्ड के जरिए जिला प्रशासन लोगों को आगाह करता है कि यहां पर हादसा हो सकता है, आप सतर्क रहें. अक्सर नदी और नहर सहित जंगल के रास्ते में इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं. साइन बोर्ड के जरिए पर्यटकों को बताया जाता है कि यहां पर गहराई ज्यादा है, ढलान ज्यादा है, जंगली जानवरों का आगे खतरा है. इसके आगे जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है. इस तरह के बोर्ड से पर्यटक भी सतर्क रहते हैं.