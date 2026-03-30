गोड्डा में डूबने से तीन बच्चों की मौत, एक ही परिवार के दो सगे भाई की भी गयी जान
गोड्डा में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी है.
Published : March 30, 2026 at 11:43 PM IST
गोड्डा: जिला से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां तालाब मे डूबने से दो मासूम सगे भाइयों की मौत हो गई. वहीं अन्य घटना में एक बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गयी. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक घाट बंका मे हुईं है. जिसमें दिनेश कुमार पंडित के पुत्र 12 वर्षीय सत्यम और 10 वर्षीय विशाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे स्कूल से लौटने के बाद बाहर निकले और फिर नही मिलने पर परिजनों ने तलाश शुरू किया तो दोनों के शव तालाब में मिले.
इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आनन-फानन में दोनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे. वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की असमय मौत से घर में मातम पसरा गया है. आसपास के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं.
दोपहर में दोनों बच्चे घर से खेलने के लिए बाहर निकले. इसके जब शाम तक दोनों भाई घर नहीं लौटे तो उनकी काफी तलाश की फिर भी वो नहीं मिले. इसके बाद कुछ लोगों ने उनके तालाब के पास खेलने की बात बताई तो वहीं तलाश करने पर दोनों बच्चों का शव तालाब से निकाला गया. दोनों बच्चे आपस में सगे भाई थे. -रोहित कुमार मंडल, स्थानीय.
फिलहाल, स्थानीय प्रशासन मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गयी है. जानकारी के अनुसार दिनेश पंडित खोमचा लगाकर खाने का समान बेचता था जो काफ़ी गरीब है.
वहीं दूसरी घटना मेहरमा के ढोलिया नदी की है. जहां दस वर्षीय मोनिका हेम्ब्रम का शव मिला, जो रविवार से लापता था. जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे. एक ही दिन बच्चें ली डूबने से हुईं मौत से परिजन बेहाल है.
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