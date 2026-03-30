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गोड्डा में डूबने से तीन बच्चों की मौत, एक ही परिवार के दो सगे भाई की भी गयी जान

गोड्डा: जिला से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां तालाब मे डूबने से दो मासूम सगे भाइयों की मौत हो गई. वहीं अन्य घटना में एक बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गयी. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक घाट बंका मे हुईं है. जिसमें दिनेश कुमार पंडित के पुत्र 12 वर्षीय सत्यम और 10 वर्षीय विशाल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे स्कूल से लौटने के बाद बाहर निकले और फिर नही मिलने पर परिजनों ने तलाश शुरू किया तो दोनों के शव तालाब में मिले.

इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आनन-फानन में दोनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे. वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की असमय मौत से घर में मातम पसरा गया है. आसपास के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं.