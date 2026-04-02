खूंटी में ‘ब्लैक थर्सडे’! तोरपा में डूबे तीन मासूम
खूंटी के तोरपा अनुमंडल में अलग-अलग हादसों में कुल छह मौतें हुई हैं.
Published : April 2, 2026 at 11:23 PM IST
खूंटी/रांचीः झारखंड के खूंटी जिला में गुरुवार का दिन दर्दनाक हादसों के नाम रहा. तोरपा अनुमंडल क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में छह लोगों की जान चली गई. इन हादसों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और गांवों में मातम पसरा हुआ है.
तालाब में डूबने से तीन मासूम की मौत
सबसे हृदयविदारक घटना तोरपा थाना क्षेत्र के गुफु बड़काटोली गांव में हुई, जहां एक तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई जयसन गुड़िया (6 वर्ष) और निमिसन गुड़िया (6 वर्ष), पिता सुमन गुड़िया, तथा डेबित गुड़िया (6 वर्ष), पिता हेरमन गुड़िया शामिल हैं.
नहाने के दौरान डूबने की आशंका
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटने के बजाय तीनों बच्चे तालाब की ओर खेलने चले गए थे. आशंका है कि नहाने के दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की. तालाब किनारे कपड़े मिलने के बाद ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
इस घटना की सूचना मिलते ही तोरपा थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.
सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत
वहीं, दूसरी दर्दनाक घटना रनिया थाना क्षेत्र के सर्वो घाटी में हुई, जहां एक भीषण सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान बाबर खान (30 वर्ष) और शाहनवाज खान (26 वर्ष) के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी चावल लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर उनकी बाइक से टकरा गया.
इस टक्कर के बाद ट्रक पलट गया और दोनों युवक उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद ट्रक हटाकर शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.
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