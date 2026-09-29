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जामताड़ा में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

जामताड़ा के चेंगायडीह गांव में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई.

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प्रतीकात्मक चित्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 5:26 PM IST

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जामताड़ा: जिले में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई. घटना जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के चेंगायडीह गांव की है. जानकारी के मुताबिक, गांव के तीनों बच्चे दोपहर के समय एक दूसरे के साथ खेल रहे थे. तीनों खेलते- खेलते गांव के ही चिरकुट टोला पोखरा की ओर चले गए. जहां तीनों पोखरा के गहरे पानी में चले गए. जब ग्रामीणों की नजर उन तीनों पर पड़ी तब जाकर इसकी जानकारी गांव तक पहुंची.

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना पाकर मौके पर सदर थाना प्रभारी समेत जिला प्रशासन की टीम बीडीओ के साथ पहुंची. पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और तीनों बच्चों के शव को पोखरा से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इधर, तीनों बच्चों के शव देखकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

गांव में छाया मातम

घटना को लेकर जामताड़ा थाना प्रभारी मनोज महतो से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि चेंगायडीह गांव के तीनों बच्चे खेलते- खेलते पोखरा में चले गए थे, जहां डूबने से तीनों की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल इस हृदयविदारक घटना को लेकर गांव में मातम छाया हुआ है.

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THREE CHILDREN DROWNING IN POND
CHENGAYADIH VILLAGE OF JAMTARA
चेंगायडीह गांव की घटना
THREE CHILDREN DIED IN JAMTARA

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