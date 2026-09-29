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जामताड़ा में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

प्रतीकात्मक चित्र ( Etv Bharat )

जामताड़ा: जिले में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई. घटना जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के चेंगायडीह गांव की है. जानकारी के मुताबिक, गांव के तीनों बच्चे दोपहर के समय एक दूसरे के साथ खेल रहे थे. तीनों खेलते- खेलते गांव के ही चिरकुट टोला पोखरा की ओर चले गए. जहां तीनों पोखरा के गहरे पानी में चले गए. जब ग्रामीणों की नजर उन तीनों पर पड़ी तब जाकर इसकी जानकारी गांव तक पहुंची.