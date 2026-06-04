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नियति या लापरवाही की मौत ? मां धोती रही कपड़े, एक-एक कर तालाब में डूब गए 3 मासूम

हमीरपुर के बिवांर थाना क्षेत्र अंतर्गत छानी खुर्द गांव की घटना, मां के साथ तालाब गए थे सभी मासूम

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 1:43 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 2:08 PM IST

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हमीरपुर: हमीरपुर के बिवांर थाना क्षेत्र अंतर्गत छानी खुर्द गांव में गुरुवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां यहां तालाब में डूबने से सगे भाई-बहन समेत तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं, एक ही परिवार के तीन बच्चों की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार, छानी खुर्द गांव निवासी पार्वती पत्नी रमेश धोबी गुरुवार को अपने तीन बच्चों शिवेंद्र (10 वर्ष), रुद्रांश (8 वर्ष) और मांडवी (5 वर्ष) के साथ गांव के पास स्थित तालाब पर कपड़े धोने और नहाने गई थी. बताया जा रहा है कि पार्वती तालाब किनारे कपड़े धोने में व्यस्त थी, जबकि तीनों बच्चे तालाब में नहा रहे थे. इसी दौरान बच्चे नहाते-नहाते गहरे पानी में पहुंच गए और डूब गए.

वहीं, जब कुछ देर तक बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दी और वे दिखाई भी नहीं दिए तो आसपास मौजूद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. उसके बाद ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर बच्चों की तलाश शुरू की. काफी प्रयास के बाद तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया और उन्हें आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छानी बुजुर्ग लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

तीन बच्चों की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में शोक का माहौल है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है. मौदहा क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि छानी खुर्द गांव में मां के साथ तालाब पर गए दो पुत्र और एक पुत्री नहाते समय डूब गए. ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

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Last Updated : June 4, 2026 at 2:08 PM IST

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