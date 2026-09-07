पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, मृतकों में दो सगे भाई-बहन
सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने करीब डेढ़ घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों बच्चों को निकाला बाहर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 9:22 AM IST
महोबा: चरखारी कोतवाली क्षेत्र के रिवई गांव में रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तीन बच्चों की पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, गांव के मॉडल स्कूल के पीछे मिट्टी निकालने के लिए खोदे गए गड्ढे में बारिश का पानी भर गया था.
गड्ढे के आसपास खेलते समय पैर फिसलने से तीनों बच्चे गहरे पानी में जा गिरे. सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने करीब डेढ़ घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों बच्चों को बाहर निकाला. इसके बाद बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मृतकों की पहचान 14 वर्षीय प्रिंस अहिरवार, 11 वर्षीय रोशनी अहिरवार और 10 वर्षीय अंशुल अहिरवार के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक प्रिंस और रोशनी सगे भाई-बहन थे, जबकि अंशुल उनके पड़ोस में रहता था. तीनों बच्चे रिवई गांव के ही रहने वाले थे.
दरअसल, रविवार शाम करीब छह बजे गांव के कुछ बच्चे मॉडल स्कूल के पीछे खेल रहे थे. इसी दौरान प्रिंस, रोशनी और अंशुल का पैर फिसल गया और वे बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरे.
बच्चों के डूबने की जानकारी होते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही रिवई चौकी प्रभारी सुजीत जायसवाल, सीओ चरखारी दीपक दुबे समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की गई. रेस्क्यू के दौरान चौकी प्रभारी भी पानी में उतरे. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला गया. पुलिस उन्हें तत्काल सीएचसी चरखारी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
मृतक बच्चों के माता-पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं. बच्चों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
सीओ चरखारी दीपक दुबे के अनुसार, पुलिस को रिवई गांव में तीन बच्चों के गहरे पानी में डूबने की सूचना मिली थी. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच कर स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चों को बाहर निकलवाया और सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
एसडीएम अवनीश कुमार तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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