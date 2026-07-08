ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा की पंचशील सोसायटी में हादसा, कार सवार महिला ने 3 बच्चों को रौंदा, पुलिस जांच में जुटी

ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र के पंचशील सोसायटी के पास उस समय हड़कंप मच गया. जब एक कार की टक्कर एक स्कूटी से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी की इस हादसे में तीन बच्चे घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों द्वारा घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया.

वहीं, घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है. बताया जा रहा है कि जिस कार से टक्कर हुई है उस कार को महिला चला रही थी और वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी. उसी दौरान यह हादसा हुआ है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

कार की टक्कर से स्कूल जा रहे हैं तीन बच्चे हुए घायल

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि,