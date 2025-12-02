ETV Bharat / state

चंबल के तीनों बांधों को कब मिलेगी संजीवनी? 6 साल से मरम्मत का इंतजार, लागत 236 करोड़ पहुंची

चंबल नदी पर तीन बड़े बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज हैं. तीनों को मरम्मत की जरूरत है.

dams on chambal river
चंबल नदी पर बना बांध (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 8:55 PM IST

4 Min Read
कोटा: चंबल नदी के तीनों बांधों को मरम्मत का सालों से इंतजार है. विभाग ने इसके लिए रोबोटिक सर्वे से लेकर सभी प्रारंभिक कार्रवाइयां पूरी कर ली हैं. इसके बावजूद डैम रिहैबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) के तहत काम छह साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है. इन बांधों की मरम्मत के लिए शुरुआती राशि 183 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर करीब 236 करोड़ रुपए हो गई है. अभी भी इन्हें अंतिम स्वीकृति का इंतजार है.

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार मीणा ने बताया कि चंबल नदी पर तीन बड़े बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज हैं. तीनों बांधों की मरम्मत के लिए पहले टेंडर किए गए थे, लेकिन कोई भी संवेदक नहीं आए. इसके बाद टेंडर को संशोधित किया गया है. प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया है, जहां से विश्व बैंक से स्वीकृति मिलनी है. इस संबंध में राज्य सरकार ने वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति पहले ही जारी कर दी है.

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार मीणा (ETV Bharat Kota)

60 साल पुराने हो चुके बांध: अधिशासी अभियंता ने बताया कि चंबल नदी के तीनों बांध करीब 60 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं और अब इनमें मरम्मत की सख्त जरूरत है. उन्होंने कहा कि 23 जुलाई, 2025 को राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति मिल गई थी, जबकि वित्तीय स्वीकृति इससे पहले ही मिल चुकी थी. अब 236.23 करोड़ रुपए से कार्य करवाना है. इसे केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से विश्व बैंक से भी अनुमति दिलानी है. इसे 22 अगस्त, 2025 को केंद्रीय जल आयोग के जरिए विश्व बैंक को भेज दिया गया था. विश्व बैंक से अनुमति मिलने के बाद ही दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. विभाग इसकी शीघ्र स्वीकृति के लिए प्रयासरत है.

साल 2019 से शुरू हुई थी प्रक्रिया: चंबल नदी के तीनों बांधों की मरम्मत की प्रक्रिया साल 2019 से शुरू हुई थी. उसी साल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध लबालब हो गया था, जिसके बाद राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा था. इसके बाद इन बांधों की मरम्मत की मांग तेज हो गई थी. साल 2020 में कोविड-19 के दौरान ही रोबोटिक सर्वे किया गया था, जिसके बाद गेट से लेकर सारे स्ट्रक्चर की जांच की गई. इस रिपोर्ट के आधार पर ही सिविल और हाइड्रो मैकेनिकल कार्य करवाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था. विश्व बैंक ने डीआरआईपी योजना के तहत धनराशि भी स्वीकृत की थी. बाद में राज्य सरकार की अनुमति से टेंडर प्रक्रिया भी हुई, लेकिन यह पूरी न होने के कारण काम अभी तक अधर में लटका हुआ है.

इस तरह बढ़ती गई लागत: राणा प्रताप सागर डैम की मरम्मत के लिए अब 86.45 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है. इसी तरह जवाहर सागर डैम के लिए 78.68 करोड़ और कोटा बैराज के लिए 72.10 करोड़ रुपए का पैकेज है. इस प्रकार तीनों डैम के लिए कुल 236.23 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है. पहले राणा प्रताप सागर डैम का काम 65.72 करोड़, जवाहर सागर का 72.5 करोड़ और कोटा बैराज का 44.26 करोड़ रुपए में होना था. कुल मिलाकर तीनों डैम का काम 182.78 करोड़ रुपए में होना था. इस प्रकार करीब 53.45 करोड़ रुपए की राशि बढ़ गई है.

मीणा ने बताया कि पहले तीन बार इस कार्य की निविदा जारी की गई थी, लेकिन कोई भी दावेदार इसमें भाग नहीं लिया. ऐसे में दोबारा केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों का दौरा करवाया गया. इसके बाद पहले जहां गेटों पर जिंक मेटलर्जिकल का काम होना था, उसकी जगह अब तीनों डैम के सभी गेट बदले जाने हैं. इसीलिए यह राशि भी बढ़ गई है.

