पटना एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 3 जिंदा कारतूस बरामद, खुद को सत्ताधारी पार्टी का नेता बताया
शुक्रवार को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यात्री के बैग से गोलियां बरामद हुईं. पढ़ें खबर
Published : April 3, 2026 at 4:25 PM IST
पटना : पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से तीन जिंदा कारतूस बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया. सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण संभावित खतरे को समय रहते टाल दिया गया. संदिग्ध यात्री की पहचान फुलवारी शरीफ निवासी सैयद मोहसिन अली के रूप में की गई है. वह एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाने की तैयारी में था.
पटना एयरपोर्ट पर तीन जिंदा कारतूस बरामद : प्रारंभिक पूछताछ में मोहसिन अली ने बताया कि वह अपने भाई के इलाज के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था. एयरपोर्ट पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान यह मामला सामने आया. लगेज स्कैनिंग के समय सुरक्षा कर्मियों को उसके बैग में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. जब बैग की गहन जांच की गई तो उसमें से तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए.
यात्री को हिरासत में लिया गया : इसके बाद मौके पर तैनात सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को हिरासत में ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
''बरामद कारतूस के संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है. यदि वह आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कारतूस उसके पास कैसे पहुंचे और इसके पीछे कोई आपराधिक या संदिग्ध मंशा तो नहीं थी.''- सुनील कुमार जायसवाल, एयरपोर्ट थाना के प्रभारी
पार्टी से जुड़ा हुआ नेता बताया : पूछताछ के दौरान सैयद मोहसिन अली ने खुद को सत्ताधारी एक पार्टी का नेता बताया है. हालांकि पुलिस इस दावे की भी पुष्टि कर रही है. संबंधित राजनीतिक दल से संपर्क कर उसके पद और पहचान का सत्यापन किया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थानों पर इस तरह की बरामदगी गंभीर मानी जाती है. हालांकि प्रारंभिक जांच में किसी बड़ी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है.
हर एंगल से हो रही है जांच : इस घटना ने एक बार फिर एयरपोर्ट सुरक्षा की अहमियत को उजागर कर दिया है. समय रहते की गई कार्रवाई से एक संभावित सुरक्षा जोखिम को टाल दिया गया. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं और आगे की कार्रवाई दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.
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