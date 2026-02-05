ETV Bharat / state

नोएडा के पॉश इलाके में धू-धू कर जली कारें; 'सनकी युवक' पर लगा आरोप, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-31 में बुधवार देर रात एक एक के बाद एक कर के तीन कारें जलकर राख हो गईं. लोगों ने आरोप लगाया कि एक सनकी युवक ने एक जलती हुई माचिस की तीली, कार पर फेंक दी थी, जिसके बाद वहां खड़ी कारें धू-धू कर जलने लगी. लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची.

दरअसल, नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर-31 के ए-ब्लॉक में एक कार से शुरू हुई चिंगारी ने पास खड़ी दो और कारों को अपनी चपेट में ले लिया था. दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों कारें लोहे के ढांचे में तब्दील हो चुकी थीं. शुरुआती जांच में स्थानीय लोगों ने युवक पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया.

कुबूल किया गुनाह: इसपर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पता चला कि आग लगाने वाला शख्स निठारी गांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, शोएब मानसिक रूप से बीमार है. पूछताछ में उसने कुबूल किया कि उसने सिर्फ एक जलती हुई माचिस की तीली कार पर फेंकी थी, जिसके बाद यह भीषण हादसा हो गया.

खंगाला जा रहा आपराधिक इतिहास: चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने आरोपी शोएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. अब जांच इस बात की हो रही है कि क्या वारदात के वक्त शोएब के साथ कोई और भी मौजूद था. या किसी ने उसे इस हरकत के लिए उकसाया था. फिलहाल पुलिस आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके.