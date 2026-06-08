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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर तीन प्रत्याशियों ने भरा पर्चाः परिमल नथवानी के पक्ष में एनडीए एकजुट

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग तय हो गई है. क्योंकि तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है. इनमें झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और परिमल नथवानी के नाम शामिल हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में मैदान में उतरे हैं.

नामांकन के अंतिम दिन यानी 8 जून को विधानसभा में दिनभर गहमागहमी बनी रही. खास बात रही कि भाजपा ने गौरव बल्लभ को मैदान में नहीं उतरा और पूरा एनडीए परिमल नथवानी के पक्ष में एकजुट हो गया. जबकि भाजपा के गौरव बल्लभ पर्चा खरीद चुके थे. सबसे रोचक बात है कि झामुमो की कल्पना सोरेन कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की प्रस्तावक बनी हैं. इससे साफ है कि अपने अपने प्रत्याशी को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है.

परिमल नथवानी के पक्ष में एनडीए एकजुट

राज्यसभा की दूसरी सीट का मुकाबला बेहद रोचक होता दिख रहा है. 8 जून को जब ये नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो इनके साथ एनडीए की एकजुटता नजर आई. परिमल नथवानी ने दो सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया. एक सेट में भाजपा के बाबूलाल मरांडी, मनोज यादव, नवीन जयसवाल, सत्येंद्र नाथ तिवारी, नीरा यादव, राज सिन्हा, प्रकाश राम और सीपी सिंह के अलावा लोजपा रामविलास के जनार्दन पासवान और आजसू के निर्मल महतो प्रस्तावक बने. दूसरे सेट में भाजपा के चंपाई सोरेन, अमित कुमार यादव, नागेंद्र महतो, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मंजू कुमारी, रागिनी सिंह, पूर्णिमा साहू, देवेंद्र कुंवर और आलोक चौरसिया के अलावा जदयू के सरयू राय प्रस्तावक बने हैं. परिमल नथवानी ने वर्ष 2025-26 में कुल आय 35 करोड़ 70 लाख दिखाई है.

राज्यसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय नामांकन करते कारोबारी परिमल नथवानी (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रत्याशी के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट