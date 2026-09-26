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बड़ी कार्रवाई: JSSC-CGL परीक्षा में अनियमितता लाभ लेने के आरोप में तीन अभ्यर्थी गिरफ्तार

JSSC-CGL परीक्षा में अनुचित लाभ के आरोप में CID ने तीन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

JSSC CGL exam
झारखंड सीआईडी कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 7:05 PM IST

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रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) प्रतियोगिता परीक्षा में कथित तौर पर अनुचित लाभ लेने के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने तीन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है.

सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई CID थाना कांड संख्या 01/2025 में की गई है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला

सीआईडी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी JSSC-CGL परीक्षा में शामिल हुए थे. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उन्होंने परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त किया था. मामले की जांच के क्रम में सीआईडी ने तीनों को प्राथमिक अभियुक्त के रूप में चिह्नित करते हुए कार्रवाई की.

ये तीन अभ्यर्थी गिरफ्तार

अजय कुमार

पिता – सीताराम प्रसाद

निवासी – खांस, पोस्ट – नंदूडीह

थाना – सतगावां

जिला – कोडरमा

संजय कुमार

पिता – मनोज साव

निवासी – पिठरा

थाना – गांवा

जिला – गिरिडीह

रामाकृष्ण कुमार सिंह

पिता – अजय कुमार सिंह

निवासी – कटिरियाटांड़

थाना – धनवार

जिला – गिरिडीह

परीक्षा में अनुचित लाभ लेने का आरोप

सीआईडी की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि JSSC-CGL प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कांड की जांच के दौरान इन तीनों अभ्यर्थियों की भूमिका सामने आई. विभाग के अनुसार, आरोपियों ने परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त किया था. इसी आधार पर उन्हें मामले में प्राथमिक अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया है.

न्यायिक हिरासत में भेजे गए

गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में आगे की जांच जारी है. जांच के दौरान यदि अन्य अभ्यर्थियों या परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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