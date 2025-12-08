ETV Bharat / state

रांची के तीन बस टर्मिनलों का 48.72 करोड़ से होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

रांची के तीन बस टर्मिनलों का कायाकल्प किया जाएगा.

Three bus terminals will be renovated in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
रांचीः राजधानी रांची के तीन प्रमुख बस टर्मिनलों— आइटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगढ़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों पर होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिये हैं.

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभाग को निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने का आदेश दे दिया है. कुल 48.72 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें आइटीआई बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा मुंडा टर्मिनल के पुनरुद्धार के लिए 3.76 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं.

आईटीआई बस स्टैंड को अत्याधुनिक रूप में 3 एकड़ में विकसित किया जाएगा. यहां वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, ड्राइवर कैंटीन, डॉरमेट्री, टिकट काउंटर, ई-रिक्शा व कार पार्किंग जैसे आधुनिक प्रावधान होंगे. प्रति दिन 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा.

1960 के दशक में बना सरकारी बस डिपो अब नया रूप लेने जा रहा है. 20.19 करोड़ की लागत से इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें ट्रांजिट यात्रियों के लिए रेस्ट रूम, फूड कियोस्क, गेस्ट हाउस और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था होगी. यहां से प्रतिदिन लगभग 512 बसें चलेंगी. वहीं, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगढ़ा को 3.76 करोड़ रुपये की लागत से और सुविधाजनक बनाया जाएगा.

नए स्वरूप में यह परिसर स्मार्ट शेड, CCTV, हाईमास्ट लाइट, डॉरमेट्री, गेस्ट हाउस और सुंदर लैंडस्केपिंग से सुसज्जित होगा. इन तीनों परियोजनाओं के पूर्ण होते ही रांची के बस टर्मिनल राज्य के ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मॉडल टर्मिनलों में शामिल होंगे, जिससे यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधाएं मिलेंगी.

संपादक की पसंद

