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बांदा में नदी में नहाने गए 3 भाई नदी में डूबे, 2 के शव बरामद

बांदा में नदी में नहाने गए 3 भाई नदी में डूबे, 2 के शव बरामद. ( ईटीवी भारत )

बांदा: जिले में दीपावली के त्यौहार के दिन रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां पर नदी में नहाने गए तीन भाई नदी के गहरे पानी में चले गए और डूब गए. जहां 2 भाइयों के शवों को पुलिस ने बरामद कर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वहीं इनके मौसेरे भाई की तलाश की जा रही है.

बताया जा रहा है कि पहले एक युवक नदी में डूबा फिर उसे बचाने के लिए उसका सगा भाई और फिर मौसेरा भाई नदी में कूद गए और तीनों लोग नदी में डूब गए, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया. फिलहाल घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहरा मचा हुआ है और तीसरे युवक की तलाश की जा रही है.

बता दें कि पूरा मामला कालिंजर थाना क्षेत्र के नौगवां गांव का है. जहां रविवार को गांव के पास बागे नदी के सीमन घाट में रविवार को नहाने गए दो सगे भाई व उनका एक मौसेरा भाई नहाने के दौरान नदी में डूब गए.

बांदा में नदी में नहाने गए 3 भाई नदी में डूबे, 2 के शव बरामद. (ईटीवी भारत)

मिली जानकारी के मुताबिक नौगवां गांव का रहने वाला ऋषभ अपने छोटे भाई अंश और मौसेरे भाई अतर्रा थाना क्षेत्र की गोखिया गांव के रहने वाले आयुष के साथ नदी में नहाने गया था. जहां नहाने के दौरान पहले ऋषभ गहरे पानी में डूबने लगा और जब उसे बचाने के लिए अंश और आशू गहरे पानी में गए तो वह भी उसमें डूब गए.

वहीं, नदी के पास स्थित एक मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी की जब इन पर नजर पड़ी, तो उसने गांव वालों को सूचना दी. जिसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी देने के साथ ही नदी में डूबे हुए युवकों कि तीनों लोगों की तलाश में जुट गए. जहां घंटों की मशक्कत के बाद ऋषभ व अंश को नदी से बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी ले जाया गया. जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं नदी में डूबे आशू की तलाश की जा रही है.

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि कालिंजर थाना क्षेत्र के नौगवां गांव में बागे नदी में तीन युवकों के डूबने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. जहां पर दो युवकों के शवों को बरामद कर दिया गया है और तीसरे की तलाश की जा रही है.