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रील्स के दौर में 'हुड़के' की थाप! रामनगर के 3 सती भाइयों की 'पहाड़ी जुगलबंदी', पढ़ाई के साथ परंपरा का संगम

हारमोनियम, तबला और हुड़के की थाप पर पहाड़ी गीतों को सहेजने की पहल ( PHOTO- ETV Bharat )

रामनगर: सोशल मीडिया पर आज जहां ट्रेंडिंग गानों और आधुनिक संगीत का बोलबाला है, वहीं नैनीताल जिले के रामनगर के तीन युवा अपनी जड़ों से जुड़े संगीत को नई पहचान देने में जुटे हैं. हारमोनियम, तबला, हुड़का और दूसरे वाद्य यंत्रों के साथ उत्तराखंडी लोक गीतों की इनकी प्रस्तुतियां सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. खास बात यह है कि ये तीनों सिर्फ गायक या वादक नहीं, बल्कि एक ही परिवार से जुड़े तीन युवा हैं, जिन्होंने पढ़ाई के साथ पहाड़ की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है.

सुयश सती, हर्षित सती और प्रांजल सती तीनों भाई सोशल मीडिया पर छाए (PHOTO-ETV Bharat)

सुयश और हर्षित सगे भाई हैं. उनके पिता धीरज सती प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं. जबकि मां हेमा सती निजी शिक्षिका हैं. वहीं प्रांजल सती उनके ताऊजी के बेटे हैं. प्रांजल के पिता प्रकाश सती चाय की दुकान चलाते हैं और उनकी मां गृहिणी हैं. अलग-अलग पारिवारिक परिस्थितियों से आने के बावजूद तीनों का संगीत के प्रति जुनून एक जैसा है.

सुयश सती रामनगर निवासी हैं और वर्तमान में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं. तकनीकी शिक्षा के साथ उनका संगीत के प्रति लगाव लगातार बढ़ रहा है. वहीं हर्षित सती इंटरमीडिएट के छात्र हैं, जबकि प्रांजल सती संस्कृत विद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं.

रामनगर के सुयश सती, हर्षित सती और प्रांजल सती तीनों भाई हैं. इन दिनों अपनी संगीत प्रस्तुतियों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. तीनों अलग-अलग वाद्य यंत्रों के साथ उत्तराखंडी लोक गीतों की प्रस्तुति देते हैं. उनकी कोशिश है कि पहाड़ की लोक संस्कृति और पारंपरिक संगीत केवल गांवों और पहाड़ तक सीमित न रहे, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी तक भी पहुंचे.

तीनों युवाओं ने रामनगर के स्वर साधना संगीत विद्यालय से मोहन पाठक से संगीत की शिक्षा ग्रहण की है. संगीत सीखने के बाद इन तीनों ने अपनी प्रस्तुतियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना शुरू किया. कुछ ही समय में स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर के लोगों से भी उनकी प्रस्तुतियों को तारीफ मिलने लगी.

सुयश, हर्षित, प्रांजल कहते हैं,

हम तीनों भाई चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर केवल ट्रेंडिंग चीजों तक सीमित न रहे. उत्तराखंड की कुमाऊंनी-गढ़वाली बोली, लोकगीत और संस्कृति से भी युवा जुड़े रहे. इसी सोच के साथ हम पढ़ाई के साथ संगीत को भी आगे बढ़ा रहे हैं. अभी हमें संगीत के क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का प्यार और प्रोत्साहन लगातार मिल रहा है.

दरअसल, आज सोशल मीडिया युवाओं के लिए मनोरंजन और अभिव्यक्ति का बड़ा माध्यम बन चुका है. ऐसे में इन तीनों युवाओं ने इसी प्लेटफॉर्म को अपनी संस्कृति से जोड़ने का जरिया बनाया है. इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर युवा कई तरह की सामग्री देखते हैं. ऐसे में अगर इसी माध्यम से उन्हें अपनी बोली, अपने लोकगीत और अपनी संस्कृति से भी रूबरू कराया जाए तो यह उत्तराखंड की लोक विरासत को आगे बढ़ाने का एक जरिया बन सकता है.

तीनों का तकनीकी शिक्षा के साथ संगीत के प्रति गहरा लगाव. (PHOTO-ETV Bharat)

रामनगर के इन तीनों युवाओं की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि एक तरफ पढ़ाई का दबाव है तो दूसरी तरफ संगीत के प्रति जुनून. लेकिन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए ये तीनों उत्तराखंडी लोकगीतों को सोशल मीडिया के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर इनके प्रयास को लोगों का समर्थन और सराहना भी मिल रही है.

तीनों युवाओं के माता-पिता भी अपने बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर खुश हैं. परिवार का समर्थन और संगीत के प्रति लगन इन युवाओं के उत्साह को और बढ़ा रही है. सबसे अहम बात यह है कि ये युवा अपनी संस्कृति को सिर्फ याद नहीं कर रहे, बल्कि उसे अपने अंदाज में प्रस्तुत भी कर रहे हैं.

भारत पाठक दे रही हैं तीनों को संगीत की बेसिक शिक्षा, (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं इन बच्चों को लेकर स्वर साधना संगीत महाविद्यालय में अपने पिता मोहन पाठक के साथ संगीत सीखा रहीं भारती पाठक कहती हैं,

मैं स्वर साधना संगीत विद्यालय, रामनगर से जुड़ी हूं. इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 2000 में मेरे दादाजी हीराबल्ला पाठक द्वारा की गई थी. इसके बाद मेरे पिता और चाचा ने इस कार्य को आगे बढ़ाया. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारा पूरा परिवार संगीत शिक्षण के कार्य से जुड़ा हुआ है. मैं यहां बच्चों को बेसिक क्लासेस देती हूं, जबकि एडवांस क्लासेस मेरे पिता मोहन पाठक द्वारा दी जाती हैं

पिछले 25 वर्षों की साधना का प्रतिफल यह रहा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में हमारे विद्यालय से जुड़े 50 से अधिक विद्यार्थी आज संगीत शिक्षण का कार्य कर रहे हैं. स्थानीय स्तर पर भी हमारे अनेक विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन कर रहे हैं. हमारे विद्यार्थी सुजल, हर्षित, प्रांजल भी विद्यालय के प्रारंभिक विद्यार्थियों में रहे हैं. आज वह संगीत के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं. भजन, गजल और लोक संगीत में उनकी अच्छी पकड़ है. विद्यालय परिवार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है.

-भारती पाठक, टीचर-

रामनगर के तीनों सती भाइयों का यह प्रयास इस बात का जीवंत उदाहरण है कि आधुनिकता और सोशल मीडिया के दौर में भी युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सकती है. पढ़ाई के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद हारमोनियम, तबला और हुड़का जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से कुमाऊंनी व गढ़वाली लोकगीतों को सहेजने का उनका यह जुनून न केवल उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवित रख रहा है, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी अपनी विरासत पर गर्व करने की एक बड़ी प्रेरणा है.

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