बिहार में दर्दनाक हादसा, एक-दूसरे को बचाने में डूबने से तीन सगे भाई की मौत
पूर्णिया में अवैध खनन के कारण बने पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन सगे भाइयों की मौत हो गई. रिपोर्ट-अभय सिन्हा
Published : August 10, 2026 at 7:30 AM IST
पूर्णिया: पूर्णिया के कसबा में दिल को दहला देने वाली घटना घटी है. कसबा थाना क्षेत्र के कुल्लाखास पंचायत के वार्ड 7 आलम नगर में घास काटने गए तीन भाई की मौत उस समय हो गई जब वह अवैध खनन पानी से भरे गड्ढे में डूब गए. घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया.
घटना को लेकर मृतक बच्चों के पिता आलमगीर ने बताया उनके तीन पुत्र 'मो. मोफिजूल (11वर्ष) मो तफीजूल (9वर्ष) एवं सैराजुल (7 वर्ष) घर के पास खेल रहे थे. खेलते खेलते तीनों घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित धर्म कांटा के पास पानी से भरे गहरे गड्ढे के पास पहुंच गए. इसी दौरान तीनों बच्चे एक-एक कर पानी से भरे गड्ढे में डूब गए.'
"एक दूसरे भाई को बचाने के दौरान तीनों की मौत हो गयी. चौथा बच्चा जो साथ में खेल रहा था उसने, दौड़कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद हमलोग पहुंचे. तीनों में से किसी को नहीं बचा पाए." -आलमगीर, बच्चों के पिता
ग्रामीणों ने निकाला शव: मृत बच्चों के दादा मो. हबीब ने बताया कि, चार बच्चों में एक होशियार था. वह पानी में नहीं उतर कर दौड़कर घर आकर घटना की जानकारी दी. जब घटनास्थल पर पहुंचे तो तीनों भाईयों की मौत डूबने से हो गई थी. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तीनों मासूम बच्चों के शव को पानी से भरे गड्ढे से निकाला गया."
परिजनों के हवाले से, मामले की सूचना स्थानीय थाना को दी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस भी घटनास्थल पहुंची. कसबा पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है.
" तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. ग्रामीणों के द्वारा अवैध खनन की बात कही गई है. पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है. मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी." -विनोद कुमार, SI, कस्बा थाना
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