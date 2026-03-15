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मां के अंतिम संस्कार के बाद आपस में भिड़े तीन सगे भाई, एक का सिर फूटा, महिला हुई घायल

तवे के हमले में एक भाई का फूटा सिर: परिवार के भीतर शुरू हुई बहस धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर भाइयों ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया. घर में मौजूद तवा और बेलन को ही हथियार बनाकर एक-दूसरे पर वार किए गए. इस दौरान एक भाई ने दूसरे भाई के सिर पर तवे से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया.

मां का अंतिम संस्कार कर लौटने के बाद आपस में भिड़े 3 भाई: दरअसल, रुद्रपुर शहर के जगतपुरा वार्ड नंबर 5 में पारिवारिक विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया, जब तीन सगे भाइयों के बीच कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. बताया जा रहा है कि तीनों भाइयों की मां का उसी दिन अंतिम संस्कार किया गया था. श्मशान घाट से लौटने के बाद घर में किसी बात को लेकर आपसी विवाद शुरू हो गया.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर के जगतपुरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब मां के अंतिम संस्कार से लौटे तीन सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया. गुस्से में भाइयों ने घर में रखे तवे और बेलन को ही हथियार बना लिया. मारपीट में एक भाई का सिर फूट गया. जबकि, एक महिला भी घायल हो गई. उधर, मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया.

एक भाई की पत्नी गश खाकर गिरी: मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने आई एक भाई की पत्नी को भी बेलन से कमर पर वार कर दिया गया. अचानक हुए हमले से महिला जमीन पर गिर पड़ी और वो भी घायल हो गई. घर के अंदर महिलाओं और बच्चों के सामने हुई इस घटना से पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग भी शोर सुनकर मौके पर पहुंच गए.

पार्षद पति राजेश शर्मा ने पुलिस को दी जानकारी: घटना की सूचना मिलते ही वार्ड नंबर 5 के पार्षद पति राजेश शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी. साथ ही घायलों को उपचार के लिए 108 एंबुलेंस को बुलाया गया. एंबुलेंस की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार किया गया.

तवा और बेलन से हमला (फोटो सोर्स- Rajesh Sharma)

एक भाई का फूटा सिर, दूसरा भाई हिरासत में तो तीसर भाई फरार: बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक भाई का सिर फूट गया. जबकि, पुलिस ने मौके से एक आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया. वहीं, दूसरा आरोपी भाई पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया. वहीं, घटना के बाद से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है और लोग पारिवारिक विवाद के इस हिंसक रूप को लेकर हैरानी जता रहे हैं.

"मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी. घायल लोगों को मेडिकल जांच और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था. फिलहाल, घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है और उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है."- प्रकाश चंद्र, आवास विकास चौकी प्रभारी

"तीनों भाइयों में अंतिम संस्कार में हुए खर्च को लेकर आपस में मारपीट हो गई थी. उन्होंने बताया अभी तक इस मामले में कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस फरार आरोपी की तलाश भी कर रही है."- प्रकाश चंद्र, आवास विकास चौकी प्रभारी

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