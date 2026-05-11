लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी नाबालिग, चाकू दिखाकर तीन लड़कों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
सारण में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 11, 2026 at 2:16 PM IST
छपरा: बिहार के सारण में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है. तीन युवकों ने पहले उसे अगवा किया और फिर चाकू दिखाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामला एकमा थाना क्षेत्र का है.
लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी पीड़िता: दाउदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा रविवार को एकमा बाजार स्थित एक लाइब्रेरी में पढ़ने आई थी. वह अपने दोस्त के साथ थी. इसी दौरान तीन युवकों ने उन दोनों का अपहरण कर लिया और चाकू दिखाकर धमकाया. बदमाश उन्हें पास के गांव से सटे झाड़ियों में ले गए. जहां सभी ने नाबालिग के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
दिनांक 10.05.2026 की रात्रि में एकमा थाना में एक नाबालिग पीड़िता के परिजनों द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर एकमा थाना कांड दर्ज कर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया।#SaranPolice#BiharPolice#BiharHomeDept#HaiTaiyarHum#IPRD@SaranPolice… pic.twitter.com/RujcRohqXI— SARAN POLICE (@SaranPolice) May 11, 2026
तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज: घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने एकमा थाने में लिखित शिकायत दी. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया. वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने रविवार रात ही घटनास्थल का निरीक्षण किया. उनके निर्देश पर सदर-2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है.
मामले में एक आरोपी गिरफ्तार: रविवार को एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करते हुए घटनास्थल से साक्ष्य और नमूना इकट्ठा किया है. साथ ही गिरफ्तार नाबालिक लड़के को मेडिकल जांच के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया. जहां से जांच के बाद न्यायिक कार्यवाई की जाएगी. घटना को अंजाम देनेवाले सभी तीनों युवक दोस्त बताए जा रहे है.
क्या बोले थानाध्यक्ष?: मामले में जानकारी देते हुए एकमा थानाध्यक्ष राम बालक यादव ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है.
"प्राप्त आवेदन में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना घटित होने का आरोप अंकित किया गया है. मामले में कुल तीन अभियुक्तों की पहचान की गई है. पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विधि-विरुद्ध को निरुद्ध किया गया है. शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है."- राम बालक यादव, थानाध्यक्ष, एकमा थाना
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