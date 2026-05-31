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बिहार में दर्दनाक हादसा, सोन नदी में नहाने गए 6 लड़के डूबे, तीन की मौत

भोजपुर में 6 लड़के नदी में डूबे ( ETV Bharat )

आरा: बिहार के भोजपुर में 6 लड़के नदी में डूब गए. घटना जिले के सहार प्रखंड अंतर्गत चौरी थाना क्षेत्र के अंधारी गांव की है. जहां सोन नदी में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. नहाने के दौरान छह दोस्त नदी में डूब गए. हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया. हादसे में तीन की मौत: इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतकों में अंधारी गांव निवासी चिंटू राय के 14 वर्षीय पुत्र हर्षित कुमार, रंजीत राय के 19 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार और वीरेंद्र राय के 17 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार शामिल हैं. वहीं, उसी गांव के रामनिधि राय के 18 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार, जलेंद्र शर्मा के पुत्र पंकज कुमार और सतीश शर्मा के 14 वर्षीय बेटे प्रिंस कुमार को सुरक्षित बचा लिया गया है. नदी में नहाने गए थे सभी दोस्त (ETV Bharat) नदी में नहाने गए थे सभी: मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 6 दोस्त सोन नदी में नहाने गए थे. इस दौरान दो युवक किनारे पर नहा रहे थे. चार युवक गहरे पानी में चले गए, तभी एक युवक डूबने लगा. उसे बचाने के प्रयास में दो अन्य दोस्त भी पानी में समा गए. देखते ही देखते तीनों गहरे पानी में डूब गए.