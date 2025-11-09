ETV Bharat / state

गाजीपुर में गंगा नदी में डूबे तीन लड़के; अंतिम संस्कार के बाद स्नान के लिये पहुंचे थे घाट पर, रेस्क्यू जारी

रजागंज चौकी प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि तीनों लड़के बहादुरगंज कस्बे के रहने वाले हैं.

मौके पर मौजूद भीड़
मौके पर मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 9:16 PM IST

गाजीपुर : जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित पोस्ता गंगा घाट पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया. अंतिम संस्कार में शामिल होने आए तीन किशोर गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब गए. घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया. एक घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी तीनों किशोरों का कुछ पता नहीं चल सका है. शहर कोतवाल महेंद्र सिंह ने बताया कि गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है.

रजागंज चौकी प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि तीन लड़कों के डूबने की सूचना मिली थी. मौके पर आने पर परिजनों ने बताया कि हम लोग बहादुरगंज से एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने आये थे. कुछ लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे थे, तब तक तीन लड़के बिना बताये परिजनों को यहां पर नहाने चले आये. स्थानीय लोगों ने तीन लड़कों के डूबने की सूचना दी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि डूबने वाले तीनों किशोर कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज कस्बे के रहने वाले हैं. तीनों अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परिजनों के साथ गाजीपुर पहुंचे थे. इस दौरान तीनों गंगा स्नान के लिए पोस्ता घाट पहुंचे. नहाने के दौरान वे धीरे-धीरे गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे. स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर राहत-बचाव दल पहुंचा.




किशोरों की पहचान आदित्य जायसवाल (15), कुंदन मौर्य (17) और हिमांशु मद्देशिया के रूप में हुई है. तीनों की तलाश में गोताखोरों की टीम लगातार नदी के विभिन्न हिस्सों में सर्च कर रही है. पुलिस ने नाव और रस्सियों की मदद से घाट के आसपास का इलाका खंगालना शुरू किया है. स्थानीय गोताखोर भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है.



मौके पर जुटी पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ : घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घाट पर पहुंच गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए घाट के पास सुरक्षा घेरा बना दिया है ताकि रेस्क्यू में किसी तरह की बाधा न आए, फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है.

यह भी पढ़ें : बहराइच में नाव हादसा पीड़ितों से मिले कारागार राज्यमंत्री; बोले- जब तक शव मिल नहीं जाते, चलेगा रेस्क्यू

