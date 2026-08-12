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बिहार में तीन बच्चों की डूबने से मौत, नहर में नहाने गए थे तीनों दोस्त

दोस्त थे तीनों: मृतक बच्चे ठाढ़ी राजो पंचायत के वार्ड नंबर 9 महादलित टोला के रहने वाले हैं. मृतकों में मिठानी कुमार, राहुल कुमार और हैप्पी कुमार शामिल है. तीनों बच्चे आपस में दोस्त बताए जाते हैं. सभी बच्चों की उम्र 10 से 15 वर्ष बताई जा रही है.

नहर में नहाने गए थे सभी: बच्चों के डूबने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग नहर के पास पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है. एक ही गांव से तीन दोस्तों की उठेगी.

मौके पर पहुंचे अधिकारी: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही धमदाहा एसडीओ अनुपम थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया.

"धमदाहा थाना क्षेत्र की भवेसा नहर में डूबने से तीन लड़कों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."- अनुपम, एसडीओ, धमदाहा

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