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बिहार में तीन बच्चों की डूबने से मौत, नहर में नहाने गए थे तीनों दोस्त

पूर्णिया में नहर में स्नान करने गए तीन नाबालिक की डूबने से मौत हो गई. पढ़ें अभय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट..

Death due to drowning in Purnea
पूर्णिया में तीन लड़कों की डूबने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 8:28 PM IST

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पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में दर्दनाक हादसा हुआ है. धमदाहा थाना क्षेत्र से गुजरने वाली भवेसा नहर में नहाने गए तीन नाबालिक बच्चों की डूबने से मौत हो गई. सभी बच्चे एक ही गांव के रहने वाले हैं. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है.

दोस्त थे तीनों: मृतक बच्चे ठाढ़ी राजो पंचायत के वार्ड नंबर 9 महादलित टोला के रहने वाले हैं. मृतकों में मिठानी कुमार, राहुल कुमार और हैप्पी कुमार शामिल है. तीनों बच्चे आपस में दोस्त बताए जाते हैं. सभी बच्चों की उम्र 10 से 15 वर्ष बताई जा रही है.

Death due to drowning in Purnea
भवेसा नहर में डूबे तीन लड़के (ETV Bharat)

नहर में नहाने गए थे सभी: बच्चों के डूबने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग नहर के पास पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है. एक ही गांव से तीन दोस्तों की उठेगी.

मौके पर पहुंचे अधिकारी: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही धमदाहा एसडीओ अनुपम थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया.

"धमदाहा थाना क्षेत्र की भवेसा नहर में डूबने से तीन लड़कों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."- अनुपम, एसडीओ, धमदाहा

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