ETV Bharat / state

वाराणसी में बड़ा ट्रेन हादसा, शिवगंगा एक्सप्रेस की तीन बोगियां पटरी से उतरी

आलाअधिकारी मौके पर पहुंचे, तीनों बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाने और ट्रैक दुरुस्त करने का काम तेज.

शिवगंगा एक्सप्रेस तीन बोगियां पटरी से उतरी
शिवगंगा एक्सप्रेस तीन बोगियां पटरी से उतरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: नई दिल्ली से बनारस तक चलने वाली वीआईपी शिवगंगा एक्सप्रेस की तीन बोगियां आज सुबह बनारस रेलवे स्टेशन से वाशिंग लाइन की तरफ जाते वक्त पटरी से उतर गई. सूचना मिलते ही पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम सहित आल्हा अधिकारी मौके पर पहुंचकर तीनों बोगियों को फिर से ट्रैक पर चढ़ने और ट्रैक को दुरुस्त करने में लग गए है. इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

जानकारी के अनुसार, शिवगंगा एक्सप्रेस के दिल्ली से आने के बाद सोमवार की सुबह 8:35 के करीब यार्ड में जा रही थी. इस दौराम वॉशिंग लाइन के पास मंडुआडीह फ्लाईओवर के नीचे डीएलडब्ल्यू रेल लाइन नंबर 10 पर पीछे की तरफ की दो बगियां और एक आगे वाली आदि बोगी रेलवे ट्रैक के नीचे उतर गई. इसके बाद मामले की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह एक शिवगंगा एक्सप्रेस की तीन बोगियां ट्रैक से उतर गई है. हादसे की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. रेस्क्यू टीम ट्रैक को ठीक करने में लगी हुई है. जल्द ट्रैक नॉर्मल हो जाएंगा घटना कैसे हुई इसकी जांच की जाएगी.

TAGGED:

SIVAGANGA EXPRESS
MAJOR TRAIN ACCIDENT IN VARANASI
TRAIN ACCIDENT IN VARANASI
TRAIN ACCIDENT NEWS
SIVAGANGA EXPRESS DERAILED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.