आगरा में दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर 20 घंटे में मिले तीन शव, मचा हड़कंप
गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:05 AM IST
आगरा: बरहन थाना क्षेत्र में 20 घंटे में दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर तीन शव मिलने से हड़कंप मच गया है. तीनों ही शव अलग-अलग स्थान पर मिले हैं, जो एक युवती, एक युवक और एक बच्ची हैं. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शवों की पहचान करना शुरू की, लेकिन तीनों ही शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है, जिससे पुलिस को आंशका है कि मामला हादसे का है. मगर, हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. यह पता किया जा रहा है कि कहीं तीनों मृतकों में आपस में कोई संबंध तो नहीं है.
एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि शनिवार की देर रात बरहन थाना क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक करीब 25 वर्षीय युवक का शव मिला. युवक के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले, फिर 16 अगस्त को चमरौला-बरहन के बीच दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पोल नंबर 1264 और 1265 के बीच करीब 22 वर्षीय युवती का शव मिला. युवती के गले में चेन, कानों में बालियां, हाथ में अंगूठी और एक घड़ी मिली है. मगर, मृतक युवती की भी पहचान अभी नहीं हो सकी है.
इसके बाद मितावली से बरहन के बीच दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक रविवार शाम करीब चार बजे करीब 10 वर्षीय बच्ची का शव मिला. पुलिस ने युवक, युवती और बच्ची की पहचान के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं. मगर, तीनों शव की शिनाख्त नहीं हुई है.
हादसा या अन्य पहलू पर जांच: एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर जो तीन शव मिले हैं. इस मामले में ट्रेन की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है. तीनों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. इस बारे में सर्किल के लोगों से अपील की है कि यदि उनके थाना क्षेत्र में किसी महिला, युवक या बच्ची की गुमशुदगी दर्ज है अथवा इनकी पहचान से संबंधित कोई जानकारी हो तो तत्काल बरहन पुलिस को सूचना दें, जिससे शवों की शिनाख्त कर आगे की कार्रवाई की जा सके. हादसे के साथ ही अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.
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