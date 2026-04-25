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विधानसभा में भाजपा के तीन विधायकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्पीकर ने किया ऐलान

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2026–27 के लिए विधानसभा की तीन प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 10:58 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2026–27 के लिए विधानसभा की तीन प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है. इसके तहत भाजपा विधायक अजय महावर को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, राज कुमार भाटिया को सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्ष तथा गजेंद्र सिंह यादव को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. संबंधित समितियों के सदस्यों की सूचना इस माह पहले ही जारी की जा चुकी थी. ये नियुक्तियां विधानसभा की वित्तीय जांच और निगरानी की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं.

बता दें कि अजय महावर को लगातार दोबारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. समितियों की घोषणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वित्तीय समितियां विधानसभा की जवाबदेही की रीढ़ होती हैं. इनके माध्यम से जनता के धन के उपयोग और सरकारी कामकाज की लगातार और विस्तार से जांच की जाती है. उन्होंने कहा कि इन समितियों का सही ढंग से काम करना जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बना रहे और शासन व्यवस्था मजबूत हो.

समितियों के गठन के बाद स्पीकर ने विश्वास जताया कि सभी अध्यक्ष अपने दायित्वों का ईमानदारी और मेहनत से पालन करेंगे तथा वित्तीय और प्रशासनिक विषयों की निष्पक्ष और गहराई से जांच कर व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे. इन नियुक्तियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं समितियों के माध्यम से सरकारी खर्च और कामकाज की जांच कर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है.

समितियों का गठन इस प्रकार है-

1. लोक लेखा समिति अध्यक्ष: अजय महावर

सदस्य: हरीश खुराना, कुलदीप कुमार, संजय गोयल, संजीव झा, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, सूर्य प्रकाश खत्री एवं वीरेंद्र सिंह कादियान.

2. सरकारी उपक्रम समिति अध्यक्ष: राज कुमार भाटिया

सदस्य: अहीर दीपक चौधरी, अनिल झा, चौधरी जुबैर अहमद, जरनैल सिंह, कुलदीप सोलंकी, राज करण खत्री, रविंदर सिंह नेगी एवं तिलक राम गुप्ता.

3. प्राक्कलन समिति अध्यक्ष: गजेंद्र सिंह यादव

सदस्य: करनैल सिंह, नीलम पहलवान, पूनम शर्मा, प्रवेश रत्न, सही राम, संदीप सहरावत, उमंग बजाज एवं वीर सिंह धींगान.

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